Así podrás comer en Ikea por 3 euros

Ikea ha extendido su alianza con la app 'Too Good To Go' (www.toogoodtogo.es) a todas sus tiendas en España para combatir el desperdicio alimentario, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la 'app' ya está activa en 15 de los centros que Ikea tiene en mercado nacional y antes de finalizar el 2020 se sumarán a esta lista sus centros de Alcorcón y Goya.

De esta manera, la multinacional sueca ofrece la posibilidad de salvar a través de esta aplicación packs sorpresa con el excedente de comida diario de todos sus centros.

La alianza entre ambas marcas se inició a finales del pasado mes de julio con una fase piloto implementando la app en tres tiendas Ikea: San Sebastián de los Reyes (Madrid), Sevilla y Valencia. En apenas dos meses de esta prueba piloto se han salvado 1.105 packs, habiendo evitado la emisión de 2.763 kilos de CO2.