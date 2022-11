Aterradora experiencia en un hotel encantado de Sevilla

Conocí a Marta y Carlos a través de un mensaje de un número no etiquetado que entró por mensajería en mi móvil, aquel mensaje+ decía: «¿Eres José Manuel García Bautista?» a lo que respondí afirmativamente. «Entonces tengo algo que contarte» me respondió.

Carlos y su pareja, Marta, son naturales de Cádiz y quisieron pasar un fin de semana en Sevilla, habían estado en una ruta misteriosa por la ciudad y se fueron a comer algo, luego se retiraron a su habitación en un céntrico hotel sevillano.

«En un principio estábamos cansados por estar todo el día viendo cosas y por la ruta, pero después de comer nos animamos un poco más y aunque estábamos en la habitación, sería las doce de la noche, dijimos de ver sitios para tomar algo, bicheamos por internet la plaza de la Encarnación y dijimos de ir”.

“La cosa es que Carlos tenía un poco de frío y busqué en la maleta una chaleco. En ese momento es cuando sucedió todo. Carlos estaba echado en la cama y se puso la televisión, entonces le dije, mientras que buscaba cogía el chaleco: «¿No íbamos a salir? ¿Para qué pones la tele?» y él me dijo: «Yo no he puesto nada, se ha puesto sola». Entonces se apagó sola y me volví y le dije: «Estás de broma, ¿no?» y él me señaló en mando que estaba sobre una mesita» contaba la chica sobre como comenzó todo.