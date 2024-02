El tiempo siempre ha sido un tema de conversación recurrente en España. Y no es para menos, ya que nuestro país tiene una gran variedad de climas y condiciones meteorológicas. Las cabañuelas forman parte de la cultura popular española, pero la AEMET ofrece predicciones más precisas con base científica.

Previsión meteorológica

Descripción del método científico de predicción del tiempo basado en datos y modelos informáticos.

Mención a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como fuente oficial de información meteorológica en España.

Explicación de cómo se realiza la predicción: análisis de datos, modelos numéricos, etc.

Comparación:

Similitudes: Ambas buscan predecir el tiempo futuro.

Diferencias: Base científica (carencia vs. existencia), precisión (variable vs. alta), metodología (observación vs. análisis de datos).