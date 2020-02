Carrefour apuesta por la alimentación bio para los más pequeños

My Carrefour Baby dispone de un amplio surtido de productos con los que alimentar a los bebés y ahora, en sus nuevos tarritos además de ser ecológicos se han eliminado de su fórmula ingredientes innecesarios, como azúcares, zumos de fruta para endulzar o sal añadida. Además no llevan ningún tipo de aditivo como harinas espesantes, conservantes o colorantes. Las nuevas recetas se elaboran con ingredientes naturales y ecológicos y los que requieren algún tipo de cocinado como los tarritos de carne, pescado, o verduras y legumbres, se elaboran al vapor con aceite de oliva virgen extra. En el caso de las papillas de cereales, también son ecológicas y no llevan cereales hidrolizados ni azúcares añadidos.

El diseño de las recetas cuenta con el asesoramiento de nutricionistas que se han basado en los alimentos más destacados de la dieta mediterránea: aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, legumbres, cereales, carne y pescado.

Los nuevos productos se elaboran en España por un fabricante líder en alimentación infantil y entre las novedades incorporadas se pueden encontrar tres tipos de papillas de cereales, entre las que se incluye una referencia sin gluten y tarritos, tanto de frutas como platos de comida o cena con doce recetas diferentes.