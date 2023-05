¿’Chemtrails’ sobre los cielos de Sevilla?

En el mundo en el que vivimos se realizan muchos experimentos de tipo secreto que se oculta a la ciudadanía, buenos ejemplos tenemos de todo ello, desde cepas de virus hasta experimentos militares con un alcance insospechado. Quizás los que más afectan son aquellos que tiene una relación directa con la ciudadanía.

Daniel L. me escribía ayer lo siguiente desde Pino Montano: “Amigo, ¿posible Chemtrails sobre Sevilla?” a las 21:01 h. Además me decía: “Se puede divisar una #. Y en ese mismo momento de la toma iba otro para darle otro toque de cierre. Yo no creía en esto pero viendo la alteración del clima”.

¿Era un “Chemtrails en Sevilla o no? Realmente los “Chemtrails” como tal no existen. Los “chemtrails” no dejan de ser teoría conspiranoica por la que se que afirma que algunos aviones comerciales y militares están liberando sustancias químicas tóxicas en la atmósfera de forma intencionada.