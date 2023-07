Como hacerle la vida más feliz a tu gato

Los felinos son animales que aman la tranquilidad, la comodidad, que no se les moleste y, sobre todo, que se respete su espacio.

Así la actitud del gato/a te puede indicar si es feliz contigo o no, también en cómo le puedes mejorar la vida para que sea más feliz.

Que tenga todo lo que necesita, comida, agua, un sitio soleado, camas donde poder echarse, su arenero limpio, juguetes, todo eso es básico pero también se les puede ver en «marcas» como el bigote si está más despegado o pegado a su cara y que, esto último, te indica que no está contento.

Extendido hacia los lados es que se siente de maravillas. Pero también es verdad que el gato puede pasar del ronroneo y de las caricias a soltarte un «gañafón» que te arañe la piel, se estresan con facilidad y son muy temerosos.

Por todo ello debes saber que al gato le gusta la rutina, no le cambies las cosas de lugar, que todo sea rutinario para ellos pues los cambios y las adaptaciones no los lleva bien. Las visitas no les gusta, por eso se suelen esconder en sitios oscuros que ellos considera muy seguros. Hasta que no desaparezca aquello que consideran peligroso. Procura que no se estresen mucho con este tipo de situaciones.

También agradecen los juegos de inteligencia, por ejemplo aquellos que tienen como resultado una recompensa en forma de golosina, hay comederos y juegos inteligentes (muy económicos) que lo proporcionan al felino, ten en cuenta que esto es solo para un rato, no para que siempre esté jugando con ello pues son animales que se cansan pronto. En este tipo de juegos se pone de manifiesto su curiosidad innata y la necesidad de esa estimulación que la Naturaleza le dio como felino.

Deja que utilice su instinto, que trepe por la casa, es normal y quién tiene gatos ya sabe que es parte de lo que implica, siendo muy satisfactorio ver como es feliz, pónselo fácil con repisas y zonas accesibles, lo agradecerá.

Debes cuidar sus sentidos, todos son importantes, con olores, con sabores, con la visión nocturna de objetos, jugando con ellos y que los pongan en práctica todos, Es bueno que el veterinario revise todos estos aspectos y su estado de salud.

Todos los instintos le ayudan, por eso es indispensable que estén siempre a punto. Importantes son los bigotes para que pueda monitorear lo que hay en sus cercanía, ten en cuenta que este tipo de sensor lo tiene en todo el cuerpo y no son en el hocico, si te fijas verás que hay «pelos» que sobresalen, son pequeños sensores como los del bigote.

Anima a tu gato a interactuar, juega con él, es bueno que tenga un compañero de juegos, gato o gata pues eso les ánima y hace que no entren en bajones anímicos.

Son pequeñas fórmulas, pequeños consejos que harán de tu gato más feliz aunque, sobre todo, no olvides darle lo más importante: tú AMOR.