Cuadros malditos en Sevilla y Cádiz

Aquellas pinturas tuvieron su momento álgido hacía la década de los 80, tuvieron su principal vía de difusión entre países latinos, como España, Italia, Argentina, Chile o México y era usual encontrar en los salones a un hermoso “niño que llora” cargado de un pragmático sentido bucólico antes que el tradicional cuadro de cacería o la mujer morena de Curro Romero de Torres. Aquella leyenda hizo que estos cuadros cayeran en desgracia y fueran sustituidos por otros según modas y gustos imperantes en la época. Malditos o no, leyendas o no, casualidad o no, hizo el resto... ¿Quién se atreve a poner ahora un cuadro de un “Niño que llora” del pintor sevillano en su salón?

Cada vez me gusta más esta ciudad, me gusta pasear por sus rincones y caminando me encuentro con una evocadora historia que me hace detenerme en la Plaza del Mentidero. Una historia dura e impactante.

Me cuentan, a modo de leyenda, que en cierta ocasión una familia se mudo a una casa de este lugar y se encontró el cuadro de un payaso, de vistosos colores, con la palma de la mano abierta. Les gustó y decidieron dejarlo allí colgado. Al caer la noche sintieron ruidos extraños que provenían de la habitación donde estaba aquel cuadro. Nadie quiso concederle mayor importancia pero a la mañana siguiente...

...A la mañana siguiente el padre de aquella familia muere. Fue un duro golpe para todos y nadie reparó que en el cuadro del payaso había un cambio. Aquella mano abierta había bajado uno de sus dedos.

Apenas unos días después murió la madre, todo dijeron que «había muerto de pena», y aquel cuadro del payaso sufrió otro cambio: bajo otros de los dedos de aquella mano antaño abierta completamente.

Poco a poco todos los miembros de aquella familia fueron muriendo, excepto uno de ello, el cuadro del payaso tenía ya todos sus dedos bajados excepto el mañique. Aquella misma noche una nueva desgracia se cebó con la familia y la casa sufrió un terrible incendio. Los bomberos sofocaron el mismo y sólo pudieron rescatar de su interior, aun intacto, una cosa: el cuadro de un payaso con la mano completamente abierta y vivos colores.

Pasaron diez años y aquella casa vivían una nueva juventud cuando una familia entraba a ocuparla. En su interior descubrieron el cuadro de un payaso con la mano abierta y decidieron colgarlo de una de aquellas desnudas paredes...

Me recordó este caso -para mi una leyenda urbana o moderna- al glorioso relato de Oscar Wilde «Retrato de Dorian Gray», y es que hay cosas que nunca podrán cambiar, como la estética becqueriana de estas historias populares.