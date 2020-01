Cuida tu alimentación gracias a estas aplicaciones móviles gratuitas

Tener una alimentación adecuada, hacer una compra saludable, no desperdiciar alimentos y cocinar fácilmente sin perder la línea, son algunas de las cuestiones más buscadas por los consumidores en internet a la hora de cuidar su salud. Estas preocupaciones han llegado a ciertas empresas que han tomado la decisión de poner fin a las dudas. Sí, hay manera de comer sano, controlar lo que compramos y colaborar con el medio ambiente. ¿Cómo? Fácil, a través de una App móvil.

El ritmo frenético de la población hace casi imposible pararse a pensar qué es sano o beneficioso para nuestro organismo. Pero, la necesidad de cuidarse ante las numerosas enfermedades que aparecen cuando se consume una elevada cantidad de grasas saturadas, aditivos y azúcar, ha hecho aumentar la necesidad de vigilar lo que se consume y que las empresas decidan utilizar las Apps móviles para llegar más fácil hasta los usuarios y consumidores.

¿Qué ofrecen estas aplicaciones? La variedad es infinita y la moda healthy está produciendo un boom en el mercado en este sector. Desde el móvil, el usuario puede comprobar la cantidad de aditivos, azúcares o el valor energético de los alimentos de su cesta de la compra. Es el caso de la aplicación Yuka, que cuenta ya con más de 10 millones de usuarios. Yuka es una aplicación móvil totalmente gratuita que permite al usuario escanear los códigos de barra de los productos que va a comprar y poder comprobar por sí mismo el impacto que conllevaría para su salud. Dentro de este último aspecto, si el consumo del alimento puede ser perjudicial, Yuka te ofrece una alternativa con más beneficiosos para la salud. Además, esta aplicación, con más de 1 millón de productos analizados, alimenticios y cosméticos, es independiente, ya que ninguna marca ni ningún fabricante puede influir en la información que ofrece.

En esta línea, MyRealFood, una App colaborativa, ayuda al navegante a convertirse en un experto conocedor de los alimentos que son “comida real” y los que son ultraprocesados. “MyRealFood asiste al usuario para conseguir una alimentación basada en las 3 reglas del Realfooding: basa tu alimentación en comida real, complementa tu alimentación con buenos procesados y evita los ultraprocesados”, declaran. Con esta aplicación también podrás escanear los códigos de barra de los productos y conocer su calidad nutricional. Además, ofrecen recetas saludables y poder registrar las comidas que se realicen para llevar un seguimiento del porcentaje de “comida real” que se consume.

El usuario también puede adquirir el exceso de comida de los restaurantes, comercios o bares desde un precio muy inferior al normal, así, se consigue luchar contra el desperdicio de los alimentos. Se trata de la aplicación Too Good To Go. Cada año, un tercio de la comida producida a nivel mundial se tira literalmente a la basura. En Too Good To Go le declaramos la guerra al desperdicio de alimentos, permitiendo a establecimientos vender su exceso de comida a precios reducidos, en lugar de tirarla”, explican. Desde la App prometen cooperar con restaurantes, pastelerías y supermercados para reducir su exceso de comida diaria, haciendo que el consumidor pueda disfrutar de precios entre 2 y 5 euros, ayudando así, a preservar el medio ambiente reduciendo el desperdicio de alimentos y las emisiones de C02.

Además, comer sano puede ser fácil si una App como Noodle: come sano, fácilmente, nos aconseja para cocinar con lo que tenemos a mano en casa y de una forma muy saludable. “Cuando llegas a casa, abres tu nevera y no se te ocurre qué cocinar, Noodle te ayuda a improvisar de forma sana con los ingredientes que tienes a mano”, declaran. En esta App puedes buscar recetas por ingredientes, por tipos de plato, crear tus propias listas de recetas favoritas, inspirarte con otras recetas y aprender los mejores consejos sobre nutrición, vida sana y desperdicio de comida, entre otros.

Pero, si además de comer sano, el objetivo es perder peso, la aplicación Lifesum, con más de 40 millones de usuarios, sirve para realizar dietas personalizadas, contabilizar los alimentos, calcular las calorías y crear recetas saludables. “Te ofrecemos muchísimos consejos nutricionales, recordatorios y un diario de comidas intuitivo que te ayudan a cumplir tus objetivos”, admiten desde Lifesum.