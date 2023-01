¿De verdad hay dos nuevos signos en el zodiaco?

El 1 de enero de 2023 amaneció convulso con una noticia que replanteaba todos los signos del zodiaco así como todos los nacidos bajos determinados de ellos. No sólo se afirmaba que se incorporaba un nuevo signo a los doce existentes sino que también había un segundo en discordia, se trataban de Ofiuco y Cetus.

Ofiuco y Cetus: la polémica

Todo ello tuvo un rápido impacto en redes sociales donde se publicó como quedaba, finalmente, la “rueda zodiacal”:

1. Aries: 18 de abril - 13 de mayo

2. Tauro: 14 de mayo - 19 de junio

3. Géminis: 20 de junio - 20 de julio

4. Cáncer: 21 de julio - 09 de agosto

5. Leo: 10 de agosto - 15 de septiembre

6. Virgo: 16 de septiembre - 30 de octubre

7. Libra: 31 de octubre - 22 de noviembre

8. Escorpio: 23 de noviembre - 29 de noviembre

9. Ofiuco: 30 de noviembre - 17 de diciembre

10. Sagitario: 18 de diciembre - 18 de enero

11. Capricornio: 19 de enero - 15 de febrero

12. Acuario: 16 de febrero - 11 de marzo

13. Piscis: 11 de marzo - 18 de abril

14. Cetus: 28 de marzo - 29 de marzo

De los nacidos bajo el signo de Ofiuco se decía que: “serían personas creativas, humanistas, curiosas, apasionadas y carismáticas”. Por su parte los Cetus: “son muy poderosas y altamente competitivas. Tienen una tendencia natural a ganar en cualquier campo”.

Aclaraciones de la NASA

Sin embargo todo está sujeto a matices y la realidad no es tal y como se presentó. La implicación de NASA en todo ello fue una incorrecta interpretación de la página educativa de la Agencia Espacial destinada a los niños en la que no se hacía una revisión/actualización del zodiaco sino que se contaba cómo surge la visión de la Astrología en la antigua Mesopotamia por parte de los babilonios hace más de tres milenios y de como, en el transcurso del tiempo la posición de las constelaciones ha ido variando no encontrándose en la posición de aquellos tiempos.

Desde NASA se indicó: “no hemos cambiado los signos del zodíaco, solamente hicimos cálculos” y añadió que “el artículo explica que la astrología no es la astronomía y que se trata de una reliquia de la historia antigua, proveniente de observaciones del cielo nocturno”. Así los signos seguirían siendo los doce habituales y no trece ni catorce.

“Las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, así que el Sol pasa períodos de tiempo distintos alineados con cada una. Los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol se mueve a través de 13 constelaciones, no de 12. Por lo tanto, no hemos cambiado los signos del zodiaco, simplemente hemos hecho los cálculos”.

Los babilonios dividieron el cielo en doce partes iguales con doce constelaciones en cada una de esas porciones que eran por las que a medida que la Tierra giraba en torno al Sol, éste iría pasando por delante de cada una de las constelaciones del zodíaco. Así Ofiuco y Cetus ya existían en esa época de la Historia pero no se tuvo en cuanta por no tener la presencia de un luna llena de las doce que hay a lo largo del año.

Además “quienes defienden que los signos, aún siendo 12, ya no tienen la mismas cualidades o que incluso se debe mirar al signo anterior al comúnmente aceptado en cada nacimiento, se basan en que el eje de la Tierra determina los horóscopos y, desde los lejanos tiempos babilonios, el cielo ha cambiado porque el eje de rotación de nuestro planeta ya no señala en la misma dirección” argumentaban los teóricos del cambio sin tener en cuenta la propia Historia del Zodiaco.

El doce además es un número importante dentro de la Cábala pues es muy simbólico, habla de un número perfecto, que suma 3, que se vincula a las doce tribus de Israel, los doce trabajos de Hércules, los doce Apóstoles, los dioses del panteón politeísta e, incluso, con la figura de Jesús de Nazaret cuyo número era el 3. ¿Casualidad?

La realidad: sólo hay 12 signos del Zodiaco

Todo esto además implica algo más ya que rompería el equilibrio zodiacal donde hay una clara división de signos activos (masculinos) y pasivos (femeninos); seis en cada grupo; de Agua, Tierra, Aire y Fuego (tres en cada grupo); fijos, mutables y cardinales (cuatro en cada grupo) en proporciones idénticas y simétricas. Tener trece o catorce rompe este equilibrio allá donde, además, no existen lunas llenas que es lo que establece cada ciclo.

Por tanto, los signos del zodiaco no son trece ni catorce, ni hay nuevos, siguen siendo doce y son los doce de siempre:

1. Aries: 21 de marzo / 19 de abril

2. Tauro: 20 de abril / 20 de mayo

3. Géminis: 21 de mayo / 20 de junio

4. Cáncer: 21 de junio / 22 de julio

5. Leo: 23 de julio / 22 de agosto

6. Virgo: 23 de agosto / 22 de septiembre

7. Libra: 23 de septiembre / 22 de octubre

8. Escorpio: 23 de octubre / 21 de noviembre

9. Sagitario: 22 de noviembre / 21 de diciembre

10. Capricornio: 22 de diciembre / 19 de enero

11. Acuario: 20 de enero / 18 de febrero

12. Piscis: 19 de febrero / 20 de marzo

Polémica explicada y zanjada.