Desaconsejan regalar mascotas por Navidad

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha desaconsejado este martes aprovechar la Navidad para regalar un animal de compañía si la persona que lo va a recibir no conoce y acepta las responsabilidades que implica ante el riesgo de abandono.

Solo en 2022 se dejaron en la calle más de 288.000 perros y gatos, lo que supone un 3% de los animales que viven en los hogares, aunque se estima que son más, ya que el 30 % de los perros y el 90 % de los gatos carecen de microchip identificativo, según datos de la Fundación Affinity recogidos por la OCV.

En vísperas de Navidad, la organización de veterinarios ha recordado que «el abandono de animales domésticos sigue siendo, un año más, uno de los principales problemas de bienestar y calidad de vida de los animales en España».

Ha reiterado la importancia de conocer la responsabilidad de atenciones y cuidados que supone su tenencia para evitar este tipo de situaciones.

Muchos de los abandonos que se producen durante los primeros meses del año corresponden a regalos navideños, por lo que la OCV ha pedido mayor concienciación.

Para luchar contra el abandono, la OCV ha insistido en que, al aceptar una mascota, se contraen una serie de obligaciones durante toda la vida del animal, conocidas como tenencia responsable y entre las que están el registro e identificación del animal.

«No olvidemos que un animal sin identificar no existe, lo que le hace vulnerable a cualquier tipo de irresponsabilidad por parte de sus tutores», ha apuntado la organización, que agrupa a los más de 36.000 veterinarios españoles.

Además, es imprescindible proporcionar al animal alimento, hogar y buen trato; asegurarse de que tiene los cuidados veterinarios que precise para su bienestar; educarlo correctamente para que no cause daños a otros animales o personas; y no someterlo a ningún tipo de sufrimiento a lo largo de su vida.