Desvelamos un “Expediente X” OVNI clasificado aún en Morón de la Frontera

Uno de esos casos es que podemos encontrar en la base aérea de Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla y uno de los informes desclasificados que más completo es. La alta extrañeza del mismo así como la rocambolesca explicación hace que hay muchas brumas, muchas dudas sobre el mismo y que pone en jaque la credibilidad del MOA (Mando Operativo Aéreo) y sus intereses por ocultar e intoxicar a la opinión pública con explicaciones peregrinas.

Morón de la Frontera y los OVNIs

Aquel avistamiento fue espectacular, informó del mismo un piloto del 211 Escuadrón cuando, de regreso de una misión, fue testigo de algo impresionante: un objeto volador no identificado, de forma ovalada, de color gris claro, “similar a un zeppelin” que se encontraba inamovible sobre un punto del cielo pero que en el momento del acercamiento del avión aceleró a velocidad altísima tomando rumba opuesto al que llevaba este y desapareciendo del campo de visión del piloto.

Informando a torre de control esta no detecto nada en la zona u, oficialmente, es lo que se comunicó al respecto del avistamiento del piloto.

Sucedió el 23 de febrero de 1995 y en el informe de describe lo siguiente: “Un piloto del 211 Escuadrón a la vuelta de una misión informa del avistamiento de un objeto volante cuando se encontraba realizando una baja cota a 1000 FT. AGL. EL objeto se encontraba estacionario en el momento del cruce aceleró a gran velocidad en rumbo opuesto y desapareció de su vista. El piloto lo describe como ovalado, de color gris claro.

El avión C-101 en el momento del avistamiento se encontraba en contacto radio/radar positivo con la ECAO de Sevilla. Según las manifestaciones del controlador de servicio el contacto radar era intermitente, debido a la altura del avión, y en ningún momento tuvo otro contacto sobre la zona e incluso, aunque hubiera existido un objeto volante, dada la altura a la que el piloto describe el avistamiento, es difícil que se hubiera visto y más teniendo en cuenta la orografía del terreno de aquella zona (Puerto Serrano).

El oficial informador se entrevistó con los Comandantes de Puesto de la Guardia Civil de las dos localidades más próximas de la zona del avistamiento para averiguar si habían tenido notificación de algún suceso que coincidiera con lo manifestado por el testigo principal. La única información que tenía algo de relación con el asunto en cuestión era el simple comentario de que ese día 23 de febrero y sobre las 12:30 pasó por la carretera de Puerto Serrano la Vuelta Ciclista a Andalucía.

En el Expediente se contempla una segunda declaración correspondiente a un matrimonio que durante esos días habían avistado un objeto extraño. Después de la entrevista se constata que este avistamiento no coincidía ni en fechas ni en la zona con el suceso que generó este expediente y que por lo descrito por el matrimonio bien pudiera tratarse de un tráfico de la Base de Rota o del Aeropuerto de Jerez.

Varios de los E-25 del Ala 21 tienen la cúpula rayada y con problemas de microfracturas en su lado derecho. El piloto declaró que el objeto lo vio por ese lado y aquellos defectos pudieran haber provocado reflejos o alarmas como las que dieron lugar a su extraño avistamiento.

El suceso que ocurrió sobre las 12:35 locales fue visto solamente por el citado piloto. Sobre esa misma hora y en la localidad en que sucedió estaba transcurriendo la Vuelta Ciclista a Andalucía en la que había varios helicópteros sobrevolando la carretera. La única explicación razonable al suceso, al coincidir el avistamiento en tiempo y espacio de la del oficial informador, es que el piloto por causa de la microfractura (Krazzy) que sufre el avión en cuestión, pudiera haber visto uno de los mencionados helicópteros, no pudiendo identificarlo como tal y sí por el contrario relacionarlo con un objeto extraño. Esta aseveración fue posteriormente corroborara por el General Segundo Jefe y Jefe del Estado Mayor del MAEST.

(*Nota: Los errores en los signos de puntuación también figuran en el informe, la trascripción es literal)

“La única explicación razonable al suceso” asegura el informe es la de los helicópteros allá donde parece mentira que se pueda creer que un piloto con miles de horas de vuelo confunda un helicóptero con un OVNI. Es una clara tarea de desinformación.

El caso “Felipe Carrasco”

Todo ello entronca con la historia del militar, el teniente Felipe Carrasco y la famosa IG40/5 que rige todos los expedientes clasificados en materia OVNI, un expediente sin desclasificar aún y con jugosas implicaciones.

Poco se sabe de este expediente clasificado y de lo que ocurrió aquella noche de Nochebuena de hace 30 años y en el que sucedió algo increíble...

He tenido acceso a una determinada información y a testigos de aquel avistamiento que me decía: “Estábamos en la Torre de Control una serie de persona, una de ellas era el teniente Felipe Carrasco, charlábamos sobre la noche para trabajar y que alguien debía hacerlo. En esas estábamos cuando vimos aparecer una luz muy grande. La noche estaba muy clara, estábamos allí cuando esa luz comenzó a sobrevolar la pista de aterrizaje, de un lado a otro. Tenía la forma de un zeppelin, era como un balón de rugby, lo vemos todos y una serie de soldados. Al teniente se le entrecortaban las palabras y repetía: “¡Lo estáis viendo! ¿Qué es eso?”. En el control estaban también sorprendidos“ decía mi testigo.

Mi siguiente pregunta fue:

-¿De qué tamaño era aquel objeto?

-Puffff, es difícil de calcular pero no estaba demasiado alto, unos 300 metros como mucho y se movía con fluidez, en comparación con lo que conocíamos era mayor que un avión del tamaño de un Galaxy, que te aseguro que era muy grandes.

-¿El teniente Felipe Carrasco informó a alguien?

-Si, de hecho tengo constancia que lo hizo informando al superior por el método ordinario.

-¿Cuál es ese método?

-Pues realizó un informe al respecto sobre lo sucedido. Aunque tengo entendido que también lo habló con el capitán al día siguiente y con el mando superior por el revuelo que causó todo el avistamiento del OVNI sobre la pista. Incluso, entre ellos, y fue algo que sentó mal, dijeron “a ver qué habíais bebido”, cuando sabían que allí estábamos jodidos aquella noche y a palo seco, no habíamos cenado”.

-¿En los momentos inmediatamente posteriores a ese avistamiento que se hizo?

-Pues ante la alerta que esa “cosa” podía provocar se puso en alerta a los Puestos de Guardia y, es curioso porque aquella “cosa” desapareció en una especie de luz. Testigos de todo ello éramos los presentes.

-¿En ese momento cuántos eráis testigos de aquel fenómeno?

-En torre éramos siete y en pista, entre soldados y CAI, serían unas 15 o 16 personas más, más o menos.

-¿Recuerdas la fecha exacta del avistamiento?

-Sí, claro, 24 de diciembre de 1981 estando el teniente Felipe Carrasco.

-Me dices que en un documento de la época ponía, textualmente, “recomiendo una investigación sobre los sucesos relatados y de los que fueron testigos el teniente del Ejército del Aire Felipe Carrasco. Por su extrañeza debe realizarse un estudio del objeto que sobrevoló la instalación militar”, el documento tendría la parafernalia militar, sellos, membrete y va firmado por una determinada persona con una graduación –que no debo facilitar-. ¿Qué es esto?

-Se trata de la petición que se hace tras un informe que se realizó sobre aquel OVNI o aquella cosa y la recomendación que el mando envió a los superiores para investigar el caso.

-¿Cómo puedes recordarlo de una forma tan clara pese a los años?

-Por que leí muchos iguales y hasta redacté muchos iguales.

Me quedo con ese documento inédito nunca visto hasta este momento y que desvelamos en exclusiva sobre el suceso llamado “Caso Felipe Carrasco” y que en petición oficial se indica: “recomiendo una investigación sobre los sucesos relatados y de los que fueron testigos el teniente del Ejército del Aire Felipe Carrasco. Por su extrañeza debe realizarse un estudio del objeto que sobrevoló la instalación militar”.

-¿Se llegó a hacer una investigación?

-Sí, pero nunca salió a la luz. Pero vamos, que como este se veían muchos aquí y las salidas que se hacían habitualmente en la base para perseguir OVNIs ¡eh! Qué esto no es nuevo, que este es el pan nuestro de cada día en la base, al menos en mis tiempos.

No crean que es fácil acceder ni a estos testigos ni a este tipo de información aún clasificada por el Ejército en un “Expediente X” del que no se sabe nada, como si se hubiera perdido, como si jamás hubiera sucedido aquella noche tan especial de aquellas navidades. Hay muchas entrevistas, muchos kilómetros, mucho buscar la pista de informes perdidos que contienen información valiosa sobre los No Identificados y los militares.

Es un ejemplo claro de lo que supone la “Desclasificación OVNI” en España, una manipulación donde no están todos los informes y donde los que se han desclasificado no ofrecen verosimilitud a los investigadores e interesados en este tema.