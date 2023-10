Diez vecinos de Montequinto se llevan el «sueldazo» de la ONCE

“Ya tengo las dos estrellas”

“Tenía la esperanza de dar otro premio grande en lo que queda de año, pero el mismo no -reconoce esta mañana entre las felicitaciones de sus clientes-. Ya tengo dos estrellas, la de la selección masculina y la femenina, ahora voy a por la tercera”, dice feliz. Pepe, como le conocen en Montequinto, reconoce que los clientes le quieren más desde que dio el primer Sueldazo. “La suerte es así de caprichosa”, afirma. Él se considera un vendedor con suerte. “Para la gente sí, para mí no, que llevaba cuatro números diferentes y no me ha tocado”, dice entre risas. A su juicio, la clave para triunfar como vendedor de la ONCE está en la empatía que genera con sus clientes. “´Mi madre me decía; trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, con amabilidad, y siempre teniendo una sonrisa para ellos. Eso es lo que hago”, comenta orgulloso.