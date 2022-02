¿Dónde está mi gato? Consejos por si se pierde tu mascota

Son momentos de tensión sobre todo porque no se encuentra al peludito que te suele acompañar y la cabeza del ser humano siempre se pone en lo peor. Si es un gato que se mueve con libertad lo normal es que regrese a casa; si se pierde en un entorno cerrado, en un piso, todo será saber sus sitios preferidos. Te ayudamos a encontrarlo desvelándote algunos de sus escondrijos.

Los gatos son animales que hay que saber entenderlos, si quieres una mascota dócil y que te obedezca elige un perro, el gato es maniático y hay que saber adaptarse a él. Se dice, por lo general, que los humanos son los acompañantes de los gatos, los que le pagan la hipoteca de la casa y es que son los reyes de la casa.

Tienen un comportamiento un tanto impredecible, no necesitan salir a la calle a pasear o hacer sus necesidades, si tienen en casa un arenero y lugares donde se encuentre cómodo no querrá nada más. No les gusta el agua y las situaciones de estrés en casa (gritos, música alta -por lo general) les suele incomodar bastante.

Se dice de ellos que no son sociales aunque muchos son tan cariñosos como los perros y se suelen acercar a los humanos aunque sean desconocidos, diferentes es la relación que pueden tener con otros gatos pues ahí entrará en juego su territorialidad así como su lado más arisco.

Son animales dotados de una gran intuición, del «sexto sentido» felino y tienen especial gusto por dormir encima de los humanos, estar cerca de ellos y acorrucarse.

Cuando se ponen nerviosos o quieren protección suelen buscar un lugar que les ofrezca seguridad, especialmente aquellos que son tranquilos, oscuros y que aporten calor; si lo encuentran suele ser el sitio donde localizarlos, su escondite, allá donde se relajan. Es por donde debemos comenzar.

¿Dónde está mi gato?

Si se le ha perdido en casa debe comenzar por buscar en:

-Una caja: el lugar preferido de entre todos los que puede tener, para ellos supone privacidad y seguridad, además la calientan con rapidez y eso les lleva a sentirse a gusto en su interior.

-Cerca de un calentador y radiador: a veces han encima por ser, ante todo, cálido. Si levanta la ropa de camilla y mira al calentador es posible que vea una bolita de pelo, se trata de su gato, ya lo ha localizado.

-Armarios o cajones: lugares donde suelen meterse pues implica que hay ropa así como están cerrado y oscuro, eso es un escondite perfecto.

-Cortinas: suelen meterse tras ellas -también trepar por las mismas-. Si mueve un poco la tela de su cortina es posible que aparezca agazapado.

-Lavavajillas y lavadoras: cuidado si se deja la puerta abierta de estos electrodomésticos pues es un lugar donde se suelen meter. Las secadoras les gustan mucho, sobre todo si hay ropa calentita. Cuidado, antes de cerrar el aparato mire dentro no se que esté su gatito.

Si vive en una casa o es un felino con libertad, de exterior, pruebe a buscarlo en:

-Motores de coches: suelen buscar el calor y es un sitio muy de su gusto aunque sumamente peligroso para ellos. Si tiene garaje puede que esté dentro; es conveniente que revise el coche antes de arrancar, podría hacerle daño.

-Tuberías y conductos: suelen ser lugares complejos de localizarlos, allí se encuentran cómodos y, no tema, tal y como han entrado salen.

Son lugares donde puede comenzar a buscar a su peludito amigo, sin dudas lo encontrará en uno de ellos.