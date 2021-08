Ducharse 42 veces al día o la obsesión por los pares: así se vive con TOC

Con miles de seguidores en todo el mundo, Jaime Aymar es un referente en la lucha para vivir con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), algo que le ha llevado a ducharse 42 veces al día o hacer todo en su vida con números pares.



De hecho, su pelea contra el TOC ha sido tal que ha llegado a colocarse y quitarse una camiseta más de mil veces antes de ponérsela definitivamente, e incluso pide, en la entrevista, que se pare la grabación, porque se inicia en la pista 96 de la grabadora, y cuando se inicia por segunda vez hay que hacerlo de nuevo para que empiece en la 98, una pista par.



Jaime, nacido en Barcelona en 1994, encabeza una asociación a nivel nacional que en Andalucía cuenta incluso con un hotel en la provincia de Granada donde se intenta dar a los afectados las pautas para vivir con algo que les acompañará toda su vida.



“Podemos mejorar, eliminar algunas manías, pero el TOC es algo que no te abandona nunca, de modo que tienes que intentar que, al menos, ganes tiempo en tu vida quitándote toda la dependencia que puedas”, explica a Efe en una entrevista en la que indica que intenta que, desde su posición de privilegio que le da el mundo de la música, su voz se escuche para intentar que esta patología mental tenga toda la visibilidad posible.



En el mundo de la música, su nombre es ‘Mind Music’, y cada vez que saca alguna novedad hay miles de personas en todo el mundo que se pegan a las redes sociales y plataformas musicales, con especial incidencias en países como La India, donde sus seguidores son legión, con lo que no es raro que cada vez que se asoma a un directo en redes sociales sea imposible saber de dónde son quienes le siguen, por el volumen de tráfico que genera, que le ha valido incluso un Disco de Platino por el total de su carrera.



Recuerda, hablando del TOC, que cada persona lo comienza a evidenciar de una forma, y en su caso “a los 12 años tuve una desestructuración familiar brutal”, que le hizo desencadenar en una serie de costumbres que, poco a poco, le fueron complicando la vida por la dependencia que le suponían, aunque mantiene algunas no tan problemáticas.



De hecho, la cantidad de duchas que se daba al día, con el jabón correspondiente, le provocó irritaciones en la piel que oculta con tatuajes, pero a la vez le dio fuerzas para pelear por que se conozca qué es el TOC, y lamentar que “es algo que no cubre en muchos tratamientos la Seguridad Social, sino que hay que tirar del bolsillo para poder tener una vida normal”.



Después de mucho trabajo, Jaime ha conseguido robarle unas cuatro horas diarias al TOC y emplearlas en su vida diaria, a base de esfuerzo y medicación, y sostiene que son los profesionales médicos los que marcan la pauta, “y hay que huir de cosas como chips en el cerebro que trabajan con electrodos para bloquear pensamientos concretos, que no son nada recomendables”.



Jaime Aymar pone sobre la mesa la importancia de la música para aislarse de su problema, la necesidad de tener la implicación de la familia para salir adelante, y la comprensión de la sociedad ante una enfermedad que es parte de la alta tasa de suicidios en España, y desmonta bulos como el que cita que es algo hereditario.



En ese ámbito de cosas, hay situaciones en las que no tiene problema alguno, como cuando conduce su coche, con la premisa de que tiene unas rutas marcadas que tiene que coger a diario, “y si me encuentro una calle cortada, entonces mi cabeza entra en una situación de mal rollo”, y si ese día le paso algo malo “rápidamente pienso que es por culpa de no haber cogido esa calle, aunque en realidad es imposible, pero el cerebro juega esa mala pasada”.



Jaime se despide pidiendo que se pare ya la grabación, porque son doce minutos de charla y huye de todo lo relacionado con el 13, da dos abrazos, no uno, y pide que si hemos entrado por una puerta para hablar con él ahora salgamos por otra, unas rarezas que, de todas formas, son manías recurrentes en una persona que está intentando controlar algo que sufre el 4 % de la población española, muchas veces sin saberlo.