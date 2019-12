El arte de viajar a Sevilla para comer

La gastronomía es una prueba fehaciente de la felicidad del ser humano. No sólo por el placer que nos produce comer -o incluso pensar en ello- sino por el sentimiento vocacional y profesional que puede llegar a suscitar. Un claro ejemplo de ello es David Pareja , sevillano que tendrá el honor de inaugurar este jueves 5 de diciembre, a las 20:00 horas, el restaurante Meridional , a través del que tratará de prolongar la moda de viajar, en este caso a Sevilla, para disfrutar del arte de la comida hispalense.

Con una propuesta totalmente dinámica, popular y sencilla, los fogones de este restaurante estarán en una experimentación continua a la semana, con no otro fin que el de exponer al cliente un espacio diferente que, probablemente, incite a la persona a regresar en más ocasiones. Y ese retorno no será, precisamente, fruto del azar, pues es lógico que la vitalidad de una cocina encienda los estómagos que, una vez activos, no querrán dejar de saborear.

Más si, con la pasión a la profesión por bandera, cuenta con un equipo de contrastados cocineros que, con ese deseo de vitalizar la carta, arrancarán con ocho platos que variarán la semana próxima. Si desean reservar, no duden. La experiencia promete.

EQUIPO DE COCINA:

■ Rafael de Rosa: Viene de trabajar en Coque y con dos estrellas Michelín

■ Andrés Mato: Retorna a Sevilla tras pasar por Hoja Santa y Enigma del grupo El Barri de Albert Adriá

■ Lorena Ganaza: Formada con Martín Berasategui. Ha pasado por las cocinas de Aponiente, Abantal y Cañabota.

PRIMEROS PLATOS:

■ Ostras, pimientos asados

■ Navajas esparragás

■ Col, holandesa, mostaza, cacahuete

■ Boquerón, coliflor, adobo

■ Choco, chirivía, amarillo

■ Jurela real, calabaza, vinagre añejo

■ Vieira, pepitoria, almendra fermentada

■ Presa ibérica, yema, centeno

■ Molleja, glasa y hoja de remolacha



POSTRES:

■ Persimon, leche de cabra fermentada, Chartreusse

■ Tocino de cielo, chantilly, hierba luisa

■ Flan, paloduz

■ Tabla de quesos de leche cruda

■ Tabla de chocolates