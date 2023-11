El Extra del 11/11 de la ONCE reparte más de dos millones en dos provincias andaluzas

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido un premio de un millón de euros en Algeciras y otro en la localidad onubense de Valverde del Camino, de los más de 22 millones de euros repartidos entre Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla y León, y la Comunidad de Madrid.

En Algeciras Virginia Gómez, vendedora de la ONCE desde 2020, ha vendido una de las 11 series agraciadas con un millón de euros y nueve cupones premiados con 2.000 euros cada uno que suman otros 18.000 euros en la Puerta del Mar de la Plaza de Abastos de la localidad gaditana. Anoche rompió a llorar de emoción por la felicidad de haber llevado la fortuna a sus clientes. A las seis de la mañana de hoy ya estaba levantada y preparada para localizar a sus vecinos agraciados.

“Es maravilloso porque todo el mundo está muy apretado”

“Es mucha emoción la que siento ahora, mucha gratitud -reconoce aún emocionada-. Me llamaron un montón de clientes anoche diciendo que confiaban en mí. Yo es que todos los días me levanto diciendo que voy a dar el premio, y estoy muy ilusionada y emocionada. Sobre todo, porque no es que le haya arreglado la vida a una persona, es que se la he arreglado a una familia entera con los tiempos que corren”, añade en este domingo festivo para ella. “Es maravilloso -añade-. Porque hay mucha necesidad, las hipotecas están subiendo, todo está subiendo, y todo el mundo está muy apretado”. A Virginia se le amontonan las emociones. “El viernes fue mi cumpleaños, me van a hacer fija, y me voy a ir a Tailandia, y ahora el premio, todo me ha venido de golpe, es brutal”, dice exultante antes de salir de casa para compartir la ilusión de los afortunados.

“Todo Valverde está revolucionado”

Este sorteo ha dejado otro premio igual en la localidad onubense de Valverde del Camino gracias a Francisco Javier Blanco que vendió otro cupón premiado con un millón de euros y otros 18.000 euros en premios a las cinco cifras.

Blanco es vendedor de la ONCE desde 2003 y vende de forma ambulante por toda la localidad. Siendo uno de los ocho vendedores que la ONCE tiene en este municipio de 13.000 habitantes, le conoce todo el pueblo. Francisco Javier vendió la serie agraciada con el millón de euros y 19 cupones premiados con 2.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 1.038.000 euros entre sus vecinos.

“Estoy muy contento por mis clientes y por mi pueblo, que está la gente revolucionada -dice esta mañana-. Es un premio grande y la gente lo agradece, espero que le haya tocado a una persona que lo necesite”. Francisco Javier incluye en su itinerario de venta fábricas de Valverde así que todavía no sabe dónde ha repartido la suerte. “Yo voy por las casas, entro en las casas a dejar el cupón, sobre todo de personas mayores, tengo una vinculación muy directa con mis clientes. Es una alegría muy grande”, afirma orgulloso.

Más afortunada todavía ha resultado Santiago de Compostela, donde el 11/11 de la ONCE ha repartido 16,4 millones de euros en la capital gallega, donde se ha vendido la serie agraciada con los 11 millones de euros y 108 cupones más premiados con 50.000 euros cada uno. Se da la circunstancia de que Galicia repite como agraciada en este sorteo, ya que el año anterior los 11 millones fueron a parar a Ribadeo, en la Playa de las Catedrales.

El resto de los premios del Extra del 11/11 de la ONCE se han repartido entre Cataluña, Castilla y León, y la Comunidad de Madrid. En total este sorteo ha repartido 22 millones de euros solo en premios mayores entre cinco comunidades autónomas.