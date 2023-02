El fantasma del Hospital Carlos Haya

También se apunta a las apariciones de dos monjas oblatas en el hospital, Teresa Sánchez, explicaba como vio a dos religiosas (oblatas) con indumentaria de otra época, dios las «buenas noches» y no obtuvo respuesta, al girarse ya no estaban una zona «sin escapatorias».

Otro hecho extraño es el que le ocurrió a una enfermera que no quiere que se sepa su identidad: «Serían poco más de las dos de la mañana, iba a la zona donde está el ascensor y me crucé con una mujer ya mayor, de luto riguroso. Me llamó la atención y sentí cierta pena por ella, tan mayor, a esas horas, «seguro que se le ha muerto alguien querido» pensé. La tenía justo delante y en un momento, en un plis plas, desapareció delante de mi vista. Me dejó horrorizada» decía.

En mi visita al hospital tuve la oportunidad de entrevistar a algunos trabajadores, en el caso de la enfermera y mantenimiento fueron muy tajantes en cuanto a lo que vivieron.

En mis comprobaciones he de decir que todo lo que fueron mediciones de EMF quedó invalidado por la red inalámbrica. Igualmente las de temperatura por la puesta en marcha -o no- de los aires acondicionados. Pero las grabaciones psicofónicas si dieron un resultado más sorprendente.

En el pasillo A al B surgió una voz que decía: «No hagáis eso» o «Vete», como si nuestra presencia incomodara. Igualmente en la parte de la capilla donde se registró una inclusión inquietante: «La muerte» dice, en un sitio donde se reza buscando un milagro o donde de hacer por los difuntos.

Un hecho sorprendente es el que vivió un empleado del centro (omito su actividad): «Estaba justo en esta zona cuando bajó la temperatura mucho, más de lo normal, se me puso la carne de gallina y, entonces, vi a una sombra, de no mucha estatura, pasando delante de mí. Me asomé a la esquina y ya no estaba, te juro por mi hijos que fue lo que vi» y no tengo por qué dudar.

Testimonios, experiencias, pruebas positivas y un dato revelador de este mismo empleado: «Si quieres vivir cosas extrañas y sentir ruidos inexplicables baja a la morgue» algo que no puede hacer pues es una zona vedada y donde parece que también hay actividad extraña.

Hospitales, «contenedores de emociones», recuerdos de vidas interrumpidas, sea como fuere, el marco idóneo para, apenando a esas mismas emociones con la vida y la muerte, se manifieste lo paranormal.