El «hombre de la curva»: investigación en Cazalla de la Sierra

Es nuestro caso donde, en una determinada zona de Cazalla de la Sierra, ante nuevos comentarios de una presencia de carretera en la zona, nos decidimos a hacer una completa investigación -con muchas precauciones-. Lo primero era saber qué es lo que sucede exactamente y, para ello, hablamos con dos testigos.

Ellos son Ángel García y Jesús Rodríguez que me decían: «Mira, nosotros en temas paranormales ni creemos ni dejamos de creer, no es algo que vivamos pendiente de ello, de vez en cuando escuchamos cosas que se cuentan o cuando el pueblo ha salido en la tele pues, claro, lo ponemos. Vivir vivir es lo que te voy a contar. Veníamos por la carretera desde El Pedroso, serían las once de la noche. Se nos hizo tarde pero bueno, tampoco es algo que nos preocupara por que las familias estaban avisadas. Hay una zona de curvas con las que hay que tener cuidado, sobre todo si vienes rápido, pues en esa zona, que además hay una entrada, vimos a un hombre, mayor, como encorvado, que iba por el arcén en la misma dirección a nosotros pero él a pie. Claro, nosotros al iluminarlo de lejos nos alteramos. «¿Qué hace ese hombre ahí?», la vestimenta era antigua y entonces al iluminarlo el hombre se giró y se quedó mirando al coche. Paramos por si había que acercarlo al pueblo, lo rebasamos como cosa de 5 o 10 metros y al pararnos ya no estaba. Dimos marcha atrás, la carretera no había un alma, y al mirar no había nadie. Cogí una linterna potente que tengo en el coche e iluminamos la zona y nada, allí no había nadie, y era imposible que se pudiera haber escondido o ido por otra parte y mucho menos allí. Al llegar a casa, dejé antes al compadre, le conté a mi mujer lo que nos había pasado y me dijo que ella había escuchado que allí se aparecía un fantasma».