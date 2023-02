El “HUM” se vuelve a escuchar en Sevilla y provincia

Se le llama el «HUM» y antes de ser catalogado como tal se ha procedido a realizar una investigación sobre posibles causas, las más comunes, sobre su origen. Los incidentes han venido a sorprender a muchos testigos que, entrado 2023, en estos días, han podido escucharlo en diferentes zonas de Sevilla.

El pasado fin de semana ha sido especialmente activo pues ha habido varios puntos, como Nervión, Centro, Sevilla-Este o Pino Montano donde se ha podido escuchar. Nuestro primer testigo es Antonio Suarez quien en Nervión, en la calle Marques de Nervión, me indicaba:

«José Manuel, son las doce y media de la noche y estoy escuchando, perfectamente, desde la terraza, un sonido muy raro, viene como del cielo, es un sonido armónico pero, en otras, chirriante, lleva como dos minutos y, lo curioso, es que mi mujer no lo escucha pero yo sí. He hablado con un amigo y también lo está escuchando, es muy raro porque aquí ni están recogiendo la basura ni a estas horas hay obras ni nada, además viene del cielo» decía.

Igualmente en Sevilla-Este Leo Baisón me comentaba:

«Es raro, hay un ruido en la calle que es molesto, es un sonido metálico, como si arrastraran algo, los gatos también los están escuchando, están los tres atentos a la ventana, pese a estar cerrada están pendiente, están escuchando lo mismo y es tarde, a las doce y media no hay nadie en la calle, es raro» me informaba.

En la zona de Pino Montano mi buen amigo Miguel Ángel Paredes me decía:

«Se está escuchando en «Hum» en Sevilla, yo lo estoy oyendo y me he metido en un foro de Facebook y lo están comentando aunque hay gente que no lo escucha».

Con todo ello decidí hacer unas comprobaciones en las tareas de carga/descarga en el puerto de Sevilla de chapa y chatarra, la respuesta de mi contacto fue contundente: «No se está haciendo ninguna tarea relacionado con esto esta noche, no hay actividad, nosotros no somos». Igualmente observé tablas de seísmos en diferentes puntos del mundo y tampoco se explica. Pero hay más...