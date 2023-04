No obstante lo que les quiero contar es algo bien diferente, nuestro testigo se dirigía, en la noche, de Arahal a Morón de la Frontera, por cuestiones de trabajo. En un determinado punto el testigo, Miguel, observa como delante suyo hay un “coche que venía hacia mí, al menos yo lo que veía era dos faros o focos de luz. Me extrañó una cosa: que no avanzaban pero que yo tampoco lo alcanzaba para cruzarme con él. Me dejó un poco perplejo por que era molesto. Pensé que, tal vez, era un coche que iba para otro sitio. A esas horas uno tampoco está para pensar mucho” recordaba.

“Seguí tan tranquilo, yo no soy de llevar radio puesta ni nada, no hay mucha distancia de un pueblo a otro y tampoco me gusta distraerme, si acaso hay veces que llevo a Carlos Herrera o el programa que va delante, pero poco más. Aquel día no llevaba puesto nada. Bueno, la carretera está bastante mejor que hace unos años y se nota. Pensé que iba a llegar rápido pero cuando enfilo una zona que es un poco más recta veo que de la izquierda de la carretera sale “algo”, claro, yo pienso que se trata de algún animal o algo y no lo quiero atropellar, pegué un frenazo, fue casi instintivo” explicaba Miguel sobre aquel suceso.

Entonces “de repente lo que veo que sale es una persona, delgada, con las extremidades muy largas, los brazos muy largos, deformes, cuerpo muy delgado y cabeza grande que se mueve de forma ágil pero un poco encorvada. Yo metí las luces largas porque aquel ser podía estar a unos 30 metros de mi o menos, y quería verlo bien no fuera a ser alguien en apuros. Pero que va, cuando iluminé la zona era un ser de aspecto verdoso o turquesa, un verde tirando a gris, no sé, un color raro, que ante las luces largas se quedó mirando el coche, por eso lo vi tan bien. Claro, yo me quedé muerto, entonces, por instinto, toque el pito del coche y aquel ser aceleró y se fue por la parte derecha. No tenía pinta de ser peligroso ni nada de eso, más bien frágil, pero es una impresión, igual luego te encaras y te da una paliza que no veas, pero no era esa la impresión que daba” detallaba Miguel con los vellos de punta.