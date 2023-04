El misterioso sonido del «Hum» regresa a Sevilla

Ha sido en el día de ayer, miércoles 26, cuando José David Flores, estando en la localidad de Dos Hermanas, sacó a su perro por la mañana a hacer “sus necesidades”. Entonces comentaba que el perro estaba nervioso y pudo sentir un ruido extraño “como arrastrar una cuba” y no es el sonido del tren que puede pasar muchas veces por aquí por la zona y que conocemos bien, vamos que no era.

Luego, al cabo del rato salí de nuevo ya para ir a trabajar y volví a escucharlo, un sonido muy claro, muy evidente, me giré y busque lo que pudiera estar provocando el sonido ese, era chirriante pero tenía armonía, no resultaba áspero para los oídos, era una mezcla rara. No había nada, en ese momento, que lo pudiera causar.

Curiosamente, si nos ponemos a buscar una definición del “Hum”, tal y como José David Flores decía, en modernas enciclopedias de ámbito en internet, podemos encontrar: “El Zumbido (“The Hum” en inglés) es un fenómeno o una colección de fenómenos que involucra una serie de reportes sobre un zumbido persistente de baja frecuencia no audible por todas las personas. Los zumbidos han sido ampliamente reportados por los medios de comunicación nacionales de Gran Bretaña y Estados Unidos. Algunas veces se pone como sufijo el nombre de la localidad en donde fue escuchado; por ejemplo, el “Zumbido de Bristol”, el “Zumbido de Taos” o “El Zumbido Platense”.

¿Se corresponde con lo que escuchó nuestro primer testigo, el investigador y divulgador –con el que me une la amistad- José David Flores? No lo sé pero sí que fue algo extraño, algo raro.

En Alanís también, en el día de ayer, se escuchó el intrigante sonido del Hum, mi interlocutor, Eduardo, me decía: “No te lo vas a creer, he escuchado, ahora mismo, ese sondo raro que es el “Hum” ese, raro, raro, como si estuvieran retorciendo metal, ahora mismo, impresionante”, eran las 22:41 h. cuando mi comunicante se ponía en contacto conmigo existiendo más de 12 horas de diferencia entre el primer sonido y este.

Según la información del estudio del Zumbido de Taos sugiere que solo el 2% de la población pudo percibirlo, y el Daily Telegraph reportó, en 1996, que el 2% de las personas escuchó el Zumbido de Bristol. Para aquellos que son capaces de escuchar el zumbido, puede ser un fenómeno muy perturbador. Sin embargo, ha habido una gran cantidad de escepticismo por parte de las personas que no han podido oírlo”.

Podría explicarse como las tareas de trabajo con chatarra en el puerto de Sevilla pero, lo cierto, ayer no hubo y, por otra parte como un “cielomoto” que es como se está tratando de dar una explicación: “Un skyquake es un fenómeno en el que se informa que un fuerte sonido en auge se origina en el cielo. El sonido puede causar una vibración notable en un edificio o en un área en particular”.

Sonidos extraños que se escuchan por Sevilla, en una semana de sonido y color que provoca la Feria y que se aleja mucho de lo escuchado por los testigos.

VÍDEO CON EL SONIDO: https://youtu.be/dKxdvD7xhfY