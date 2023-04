En ese marco hemos tenido diferentes experiencias en su interior, recuerdo que en una de mis primeras visitas al sitio tuvimos una experiencia en la que vivimos el fenómeno de termogénesis -frío extraño y selectivo- así como pudimos tener una «comunicación» usando un detector de presencia en un ejemplo que fue tan sorprendente como misterioso. Un golpe de sonido era un «Si» y dos un «No», y de esa forma estuvo respondiendo, afirmativa o negativamente, a nuestras preguntas durante un espacio de minutos.

En este mismo lugar pudimos ver a una presencia que caminaba cara a la pared y que llenó de terror, de pavor, al grupo que visitaba para investigar, vestía una especie de mono azul o similar y no se le distinguía la cara, tratamos de de seguirlo, de ver si era, o no, una persona real. Pero no dio opciones, desapareció delante de nosotros.