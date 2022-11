El pan es una de esas cosas que, inevitablemente, me lleva a mi niñez. Igual que a Juan Paradas que recuerda cómo pasaba la mayor parte de las madrugadas de su niñez, antes de ir al colegio, acompañando a su abuelo en la panadería familiar de Antequera. Allí, entre masas, durante los tiempos muertos de horneado, el pequeño Juan hacía sus pinitos creando sus propias elaboraciones como un juego de niños. Hoy, cincuenta años después, una de estas recetas surgida casi de manera accidental ha sido rescatada por Juan Paradas para reproducirla a gran escala en las instalaciones antequeranas de Grupo San Roque, del que es su propietario y director general.

Según me cuenta, la ‘piquiñá’, que es el nombre con el que ha bautizado a este producto, es crujiente como un piquito, pero no duro, es muy fina, con la base alveolada y con unas características organolépticas muy marcadas, sobre todo por un profundo aroma a aceite de oliva virgen extra, resultando muy untuosa y suave en boca. Tiene un etiquetado limpio, sin conservantes, aditivos ni mejorantes, y no necesita de sésamo para darle sabor. Son exquisitas por sí solas. Como acompañamiento a unas tapas, para dipear o incluso como snack, la piquiñá es una elaboración artesana más que sale de los hornos de esta empresa antequerana. Otra característica singular de la Piquiñá es que, como no podía ser de otra manera habiendo sido creada en Antequera, está inspirada en el universal mollete, que desde 2020 ostenta la condición de Indicación Geográfica Protegida. Con la exquisita pieza de este pan tan tradicional comparte su particular alveolado, debido al cuidado de los procesos de elaboración.