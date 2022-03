Encuentros con fantasmas y vivencias inexplicables en el Conservatorio

Mantendré en el anonimato mi fuente aunque tiene nombre y apellidos y, evidentemente, una razón de peso para hacerlo: una vinculación al edificio y al trabajo que se desempeña en él. Como consecuencia de ese trabajo titulado en El Correo de Andalucía como Fenómenos paranormales en el Conservatorio de Sevilla un amigo me escribió algo que siempre anima al investigador, al periodista, al curioso: un testimonio personal.

Él me decía: “Hola José Manuel. Me han compartido esto hoy [en referencia al artículo mencionado]. Parece que alguien ha perdido el miedo a que lo tomen por loco/a y le ha dado por contar lo que era un secreto a voces. Lo sé porque un familiar trabaja allí y tengo un primo también allí”.

Tras eso mi testigo afirma: “Aquello parece que es una feria. No en vano fue convento y cuartel antes de conservatorio. Debió haber mucho sufrimiento allí. Por ejemplo, un sábado había una afinación, allí se produce una situación extraña pues un trabajador del dice al afinador: «dile a tu colega que baje ya, que cierro y se queda encerrado hasta el lunes...», lo curioso es que, extrañado, el afinador le contestó que no había nadie ayudándole. ¿Entonces, ese piano que suena? Fueron ambos a comprobar quién tocaba y al acercarse el sonido cesó”.

La situación eran muy extraña y ambos fueron a ver si había alguien más en el edificio: “La puerta estaba cerrada con llave. Abrieron y no había nadie. Cerraron de nuevo y cuando iban a salir del conservatorio para casa, otra vez el piano sonando. Y sonando lo dejaron”.

Otro testimonio llega de una reforma realizada en su interior. Otro testigo indica: “los albañiles que hicieron una reforma allí, no quisieron volver ni para cobrar. Por lo visto las cortinas de un aula se volvieron locas. Les tuvieron que pagar en el bar de enfrente, se negaban a entrar allí”.

Un testimonio más el que tiene una profesora que ensayaba con una alumna. La alumna me indica: “Estábamos ensayando cuando, de repente, se abrió una contraventana con todo cerrado sin corriente alguna. Como una tiene el cuerpo hecho ya por estar acostumbrada se continuó con el ensayo”.

Igualmente el ascensor que funciona con llave “va por libre” allá donde las conserjes “no suben a apagar las luces solas. Van desalojando a los profesores poco a poco. Siempre con gente por allí”.

Dentro de los fantasmas que se manifestarían allí encontramos “que hay dos clases afectadas” aunque siempre hay gente que se lo toma mejor, como el caso de una limpiadora a la que le iban encendiendo las luces al paso y ella replicaba: «gracias cariño».

Más hechos extraños en su interior es que una ventana que no da a ninguna parte que lo mismo aparece abierta que cerrada y se escuchan portazos y quejidos, voces del “más allá” o lo que nosotros llamamos psicofonías.

Otro testigo me dice: “El edificio no se inauguró oficialmente por que los alumnos reventaron el acto pues dejaron aquello a medio hacer. No hay auditorio por ejemplo. Estaba proyectado pero se quedó en proyecto. Hay una capilla cerrada llena de porquería. Cadáveres de palomas en los huesos y cosas así. Se ve que dejaron allí los escombros de la obra y cerraron aquello”.

Finalmente hasta se atreven a ponerle identidad al espectro: “ Hay quien dice que Manuel Castillo vaga por allí”.

Fenómenos extraños en el Conservatorio de Sevilla, en una continuación que no esperaba escribir pero que, como comprueban, hay mucho más de lo que se cuenta.