Actualizado: 30 sep 2023 / 04:00 h.

Mikecrack, cuyo nombre real es Miguel Bernal Montes, nació el 27 de marzo de 1993 en Madrid, España. A pesar de enfrentar el diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en su infancia, se destacó como un talentoso mago y estudiante.

Mikecrak presenta su gira mundial

Después de graduarse en Biotecnología, comenzó su carrera en YouTube en 2016, centrándose en contenido de Minecraft. Su dedicación y creatividad lo llevaron a convertirse en uno de los creadores de contenido más populares, con una base de seguidores masiva que supera los 43 millones de suscriptores. Además, ha expandido su marca con libros exitosos y su música. En un desafiante giro en su carrera, Mikecrack llevará “Las Perrerías de Mike” a los teatros de España y Latinoamérica a partir del 1 de octubre de 2023 en el Cartuja Center de Sevilla. Este espectáculo en vivo promete sorprender a los fans con animación exclusiva, música y acción en el escenario, donde los personajes cobrarán vida. Una nueva experiencia que marca un hito en su trayectoria y consolida su posición como un influyente youtuber idolatrado por sus seguidores. Comienzo en YouTube: ¿Qué te inspiró a empezar tu canal de YouTube y cómo fue esa experiencia inicial? Como usuario y seguidor de YouTube, y seguidor de muchos creadores, te planteas que esto te gusta más que la televisión. Me tenía muy enganchado y sentía que podía hacerlo incluso mejor. ¿Por qué no intentarlo? La idea crece dentro de mí y, una vez terminados los estudios universitarios, tocaba trabajar. Me dije: es ahora o nunca, y me lancé de cabeza. Evolución en YouTube: Has pasado de hacer contenido de magia a enfocarte en Minecraft. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y cómo ha sido la evolución de tu contenido a lo largo de los años? Siempre me he movido por obsesiones, encaja dentro del perfil del TDH y el coleccionismo. Me obsesioné con la magia y dedicaba varias horas al día, la sacaba incluso fuera de casa y empecé a subir el contenido a Youtube, pero no dejaba de ser más que el hobby de un adolescente. Con la universidad dejé un poco la magia y con ello la obsesión pero en Youtube lo que me gustaba era el rollo digital, como editar fotos, vídeos, y me dije de hacer lo que de verdad me gustaba que era hacer vídeos de videojuegos, y ahí empezó todo.

Éxito en YouTube: tienes una base de seguidores masiva, pero es que las cifras de reproducciones en youtube son estratosféricas, casi 17.000 millones. ¿A qué atribuyes tu éxito en YouTube y cómo has mantenido la conexión con tu audiencia? Son siete años de carrera en Youtube, habrá gente que ya no me siga o que en su día lo viese y ahora ya no lo consuma. Mi éxito radica en que cuando empecé quise romper moldes. En mi sector, el del videojuego, la gente se grababa jugando, pero yo busqué hacer vídeos cinemáticos, contar una historia, algo muy trabajado desde la pre producción, y eso es diferenciador, de hecho me ha llevado hoy día a poder hacer una serie, y la obra de teatro que ahora voy a representar en una gira mundial con un paso importante por el Cartuja Center de Sevilla

Libros: has escrito varios libros exitosos. ¿Qué te motivó a incursionar en la escritura y cómo eliges los temas de tus libros? Surge un poco como un reto, un desafío. Ya otros creadores de contenido se habían iniciado en la escritura y llegaron a ser best-seller ¿Por qué nosotros no? Esta idea la trabajamos en nuestro equipo, se la trasladamos a Planeta Editorial y se mostraron muy interesados. Hicimos un libro, y fue muy bien, e hicimos otro y otro, y otro... Con Planeta llegamos hasta los diez libros y por mi parte yo saqué otros tres. No lo hacemos por explotar un producto o una marca, no se trata de llevar al límite la gallina de los huevos de oro, sino que descubres que hay un universo que es el de los lectores. Igual que hay todo un mundo de seguidores en Youtube , también los hay en el de los lectores. Algo que no esperaba porque hay lectores míos que nunca me han visto en Youtube. Tardamos unos seis meses en hacer un libro, el lector se lo lee en dos y ya tenemos la demanda del ¿oye, cuándo vas a sacar otro libro?

Diario de Mike

Pasa algo muy bonito y es que el libro nunca ha estado muerto; las nuevas generaciones buscan el consumo rápido, como Tik Tok, una puerta de entrada rápida y fácil, pero en Planeta nos comentaban que el Ministerio de Cultura nos debería homenajear porque hemos conseguido meter a muchísimos jóvenes en el camino de la lectura y eso hoy día, no es tarea fácil por la inmediatez de los medios y los contenidos.

Música: sacas canciones originales. ¿Qué te inspira a crear música y cómo creas la música para tus vídeos? Ocurre una cosa muy curiosa, la gente te ve porque eres tú. El público se aficiona cuando hablas de ti, de autenticidad. Hagas lo que hagas quieren verlo, te da la oportunidad sin ser el mejor redactor o el mejor cantante de explotar nuevas vías e inquietudes y hacerlo lo mejor posible para que la gente lo disfrute.

Mikecrack y la superarma secreta en Sevilla

Gira de teatro: estás a punto de comenzar una gira en teatros. ¿Qué podemos esperar de “Las Perrerías de Mike” en vivo y cómo te sientes acerca de llevar tu contenido a los escenarios? Estoy muy emocionado, también con mucho estrés, pero estamos llenos de ilusión. Hacer tangible, cercano, real algo que es digital y llevarlo de gira mundial donde la gente va a poder vivir una aventura con ellos, para mí se hace muy especial. Un sueño cumplido para niños y no tan niños. Experiencia personal: hablas abiertamente sobre tu diagnóstico de TDAH. ¿Cómo ha influido esto en tu vida y en tu trabajo como creador de contenido? Siempre está la complicación del típico cuadro TDAH en el que nos cuesta mucho mantener la concentración, hacer actividades monótonas, repetitivas... te genera problemas porque acabas siempre en el último momento y sé que cargo a mi equipo con bastante estrés, y no es que yo no esté trabajando, sé qué debería estar en otras funciones y sin embargo pues estoy con las redes, o haciendo cosas que no son tan prioritarias pero que en ese momento pues me estimulan más. Sí que de pequeño recibí mucha ayuda para mantener concentración, técnicas de estudios y gracias a eso pude terminar todos mis estudios como los universitarios.

Nominados en Youtube

Influencia: tienes una huella significativa en la comunidad de YouTube. ¿Cuál crees que es tu mayor logro hasta ahora como creador de contenido? Pues algo de lo que apenas se habla. Youtube organiza unos premios digitales, algo así como los Oscar de internet. He sido nominado cuatro veces, nunca he tenido el gusto de ganarlos, pero estar nominado al mejor creador internacional... bueno ahí está. El único nominado en España hasta hace muy poquito. Es algo más personal, me indica que mi trabajo está bien hecho. Consejos para nuevos creadores: ¿qué consejos les darías a los nuevos creadores de contenido que están tratando de crecer en YouTube? Deben siempre apoyarse en dos pilares: hacer algo que les guste mucho hasta el punto de obsesionarse, pero como algo artístico saber que aunque no tengas ganas debes hacerlo todos los días, tener disciplina de trabajo, y lo segundo no segmentar. Hacer que tu contenido no sea algo muy específico ni para un público concreto. Imagina que lo tuyo es (me lo invento) el coleccionismo de bolígrafos; puedes ser el mejor pero la comunidad de coleccionistas de bolígrafos pues puede no ser tan numerosa con lo que estarías muy limitado. Si quieres vivir de ello, pues no te va a dar rédito para ser una actividad sostenible. El futuro: ¿tienes proyectos o metas futuras que te gustaría compartir con tus seguidores? Siempre he sido de querer complicarme mucho la vida, y si sale una oportunidad nueva, tomarla. Pero ahora estoy muy centrado en la obra de teatro y lo que deseo es cuidar al máximo este tesoro que hemos creado e intentar que vaya lo mejor posible. Hemos estado dos años trabajando en él y ahora vamos a entregarlo con toso nuestro cariño.

En una ciudad tan taurina como Sevilla, cambiamos de tercio Mike.

Para alguien que ha viajado por muchos lugares, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Sevilla? ¿Hay algo en particular que destaque para ti? Puede parecer algo recurrente, pero lo que más me gusta de Sevilla, ciudad en la que he estado muchas veces, es su gente. Esa gracia, ese salero de los sevillanos es único en el mundo. La gente es muy abierta, te montas en el taxi y el taxista te cuenta sus anécdotas, su vida... te ríes con él porque hay gracia para contar lo cotidiano. Saliendo de los clichés, siendo una ciudad tan bonita tan turística, pero dentro de los circuitos de grande ciudades, quizás no se habla tanto de ella, pero para mí es una ciudad espectacular, en la que si no fuese por el calor del verano, es una ciudad ideal para vivir todo el año. Sevilla es eso: espectacular. Sevilla es famosa por su deliciosa cocina tradicional y entre los jóvenes algo de comida rápida como el “serranito” ¿Por dónde van tus gustos cuando tapeas por Sevilla? ¿Conoces este famoso bocadillo? “El serranito, sí, ¡me encanta!” Es de mis bocadillos favoritos y tengo pendiente probarlo en sitios típicos de ahí. De cocina me gusta mucho la cola de toro y de tapas frías, el gazpacho. Cuando bajo a Sevilla siempre me gusta tomarlo. Influencers como modelos a seguir: siendo uno de los influencers más destacados en el mundo hispanohablante, ¿cómo te sientes acerca de tu capacidad para enviar mensajes de aliento, trabajo duro y sacrificio a los jóvenes que te siguen? ¿Hay algún mensaje en particular que quieras compartir con ellos? Es un mensaje que siempre trato de transmitir en mis vídeos y en todo lo que hago: intenta cumplir tus sueños. Si tienes una meta la única forma de conseguirlo es intentarlo; no tengas miedo ni fracasar ni a fallar. La sociedad española visualiza mal el fracaso, lo asocia a algo negativo cuando en verdad es algo positivo: es la única manera de aprender. El NO ya lo tienes, no tengas miedo a intentarlo a complicarte a no depender de los demás y ser más independiente. Poder desarrollarte como persona.

Mikecrack siendo niño llamaba súper poder a su TDAH

Mensaje a personas con TDAH: “Dicen que nunca se rinde”, conocerás bien el himno de El Arrebato, un lema muy emblemático nacido en la ciudad de Sevilla, lugar donde realizarás tu espectáculo en vivo. Para aquellos que, como tú, enfrentan desafíos como el TDAH, ¿qué palabras de aliento y consejos les darías para que sigan adelante y persigan sus sueños? No hay que tomarse el cuadro de TDAH como una limitación o una especie de discapacidad. Al final sí que tenemos problemas para concentrarnos, pero se compensa con otras. Yo de pequeño lo vi siempre como un súper poder. La gente con TDAH no es nada tonta, es muy brillante, inquieta, muy creativa y con altas capacidades. Que se centren en los positivo y si te cuesta, poner medidas, usar las diferentes técnicas, pero para nada hay que ser derrotistas. Mirar el lado positivo porque la vida siempre te compensa. Niños y móviles: Eres creador de contenido, tienes una audiencia diversa que incluye a jóvenes y niños. En un mundo cada vez más digital, ¿qué opinas sobre la cantidad de tiempo que los niños dedican a dispositivos móviles y tabletas desde una edad temprana? ¿Cómo crees que los creadores de contenido pueden contribuir a una experiencia más educativa y responsable en línea?