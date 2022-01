¿Era Doña Blanca, en Puerto de Santa María, las Bodegas de Ismaro, cerca de Troya?

El yacimiento de Doña Blanca, destaca por su excepcional grado de conservación, y cuenta con el poblado de la Dehesa, el Hipogeo del Sol y la Luna, y el Yacimiento y necrópolis de las Cumbres y las Canteras. Los restos más antiguos son de finales del III milenio a. C., un Castro (fondos de cabañas dispersas). Fue abandonado desde la guerra de Troya (1.186 a.C.) hasta el S. VIII a. C., y habitada luego, hasta el S. III a. C.

Según su excavador, el catedrático Diego Ruiz Mata, “tiene todo: los lagares, los almacenes, los hornos, bodegas para la creación de dos tipos de vino y la zona de prensado preparada para el pisado de la uva” (28-01-2020). Luego fue fenicio.

Hasta ahí los hechos. Por supuesto, la oficialidad imperante, de corte prosemita, ha atribuido el yacimiento a los fenicios, a pesar de que estos no existían cuando se levantó el poblado. El “dogma” judeocristiano siempre pretende que todo vino de fuera, de oriente, incluidos sus “Biblos”, y que aquí éramos analfabetos. Pero el registro arqueológico y las fuentes escritas dicen lo contrario. Por eso todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, tsunami de Noé, Isaías, y Reyes, habla de Tartessos.

Mi primera pista fueron las coincidencias entre los cíclopes de La Odisea y los guanches encontrados desde 1.400 en Canarias: eran demasiadas para ser casuales: medían 2-3 m., vivían en cuevas, pastoreaban, fabricaban queso, etc. El de un solo ojo, Polifemo (Odisea, IX, 105-485), que les arrojaba piedras (erupción), metáfora del Teide.

Hasta ahora se creía que Homero era un poeta, el primero, jamás se consideró que era un Historiador y que escribía en verso porque era como se escribía en Tartessos en la antigüedad, con leyes en verso (Estrabón, III.5). No era un poeta.

También se creía que la Grecia de que hablaba era la del Egeo y Anatolia, pero allí no se ha encontrado nada de lo que describe, con todo lujo de detalle. Incluso la supuesta Troya encontrada, era mucho más antigua, y allí, no hay mareas (Odisea, V).

Homero dice que Troya, y otras 89 ciudades, estaban, en la península (nesos) de “Kreta”. No caben en la islita actual. En “Ella” presento 50 pruebas: era la P. Ibérica.

Las piezas descritas por Homero, han sido encontradas abundantemente, en la Península Ibérica, pero apenas, en la Grecia actual, ni en Turquía, o islas del Egeo.

La cerámica, y escritura “griega”, más antigua, puede verse hoy en Cancho Roano, Badajoz, en la tumba de Rey de Kivik (suroeste de Suecia) –OM-ega-, y en el Dolmen de Soto, Huelva (Phi). En mis obras hay decenas de piezas ibéricas, descritas por Homero.

En la actual Grecia, no tienen ese registro arqueológico, no con esa antigüedad; aquí, en la Ibérica, sí. El dios Hermes ha aparecido grabado aquí, con más antigüedad que allí. En este tema (cultura material de que habla), les remito a mis obras.

Algo así, no se puede inventar: ya estaba en la tradición oral (“prehomérica”), especialmente en el Atlántico, donde nacieron los primeros escritores.

Homero fue uno de ellos, y escribía sobre lo que conocía, su patria: Azores, Madeira, Canarias, Marruecos, Portugal y Tartessos, la 1ª “Grecia”.

Homero era griego sí, pero esos “griegos”, no vivían entonces (1.250-700 a.C.) en la actual Grecia, sino en la Península Ibérica y sus islas, como vengo demostrando.

La realidad es que en el Egeo no hay las mareas y geografía que describe Homero, y que en Tartessos había escritura antes que allí (Museu da escrita de Almodovar, Portugal, Museo de Huelva, Estrabón, III.5, y “Golondrinas de Tart.”, A., Vázquez Hoys).

Sus obras originales, las más antiguas llegaron desde Marruecos, a Egipto, donde ha aparecido la mayor cantidad de papiros de ellas. Esos escolares estaban copiando su historia como los escolares musulmanes copian el Corán (símil de mi esposa, Isabel).

A penas han aparecido en el Egeo, porque Homero ni era de allí, ni hablaba de allí.

Y es en Egipto (Sais) de donde Solón copió el texto sobre la ciudad atlántica (Huelva) que luego publicó Platón en sus diálogos, Timeo, 20 y ss., y Critias, 107 y ss.

La prueba de eso es que en época de Homero, Egipto ocupaba todavía Marruecos: Dice: “Una isla hay allí que rodean las olas sin cuento (del Atlántico); Faro lleva por nombre y está frente a Egipto, a distancia tal que en una jornada salvara un bajel si por suerte a soplarle de popa viniese la brisa, silbante” (O.IV, 355).

Esa isla de Pharo, es la actual Faro, a 215 Km. del “Egipto” de esa época, Marruecos. (Estrabón, Geografía 13, 1, 27). La Pharos de Grecia, está a 750 Km. de Egipto. La Ph- es la de Phi-, del Domen de Soto (foto). En mis obras hay más pruebas.

Es por eso que el griego Kolaios de Samos, que se dirigía a “Egipto” –Marruecos- , es desviado por una tormenta, hacia Tartessos (Herodoto,H. IV, 152). Desde el actual Egipto, imposible. Y es por eso también que los análisis de A.D.N. de las momias de sus faraones, localizan su origen en Marruecos o Tartessos. Esto es ciencia, Grecia, no.

R.F. Avieno, Plutarco, F. Vinci, y Estrabón, ya localizaron a Ulises y/o el Peloponeso original, en el Atlántico. Heródoto, en su “Vida de Homero”, dice que no nació ciego, y que se crió en Esmirna, que he localizado en el Alentejo, Portugal, cuna de la escritura en runas. Certifica que Homero viajó por los puertos de “Tirrenia e Iberia”.

Esa “Iberia” no era la península actual, sino la margen occidental del Odiel, la del Piedras, el río Íbero, Cartaya. Y esa “Tirrenia“no era la actual, el Mar de Sicilia.

Así, entre 1.500 a.C. y 300 a.C., el registro, el A.D.N., Heródoto y Avieno dividen la Ibérica en 2 partes: celtas (Tirrenia) e Íberos, es decir, Tracia (nórdicos del Atlántico), y Escitia (el resto). La Tracia original no era la actual, sino la “Cultura Castreña” de Galicia, Portugal, y el sur de Tartessos, Huelva (Castro del Plan Parcial 8, y El Pozuelo).

Diodoro de Sicilia, en su Biblioteca Histórica, dice que los tirrenos poseían la escritura (V.40.2), y Platón certifica que Tirrenia no estaba en Sicilia: Atlántida “dominaba los pueblos de Libia, hasta Egipto (Marruecos), y Europa hasta Tirrenia” (T. 25 a). Por todo ello, afirmo que los “Tirrenos” eran los Tartessos.

Por tanto, Homero no viajó por la Tirrenia actual, sino por Portugal y Tartessos, es decir, alrededor de su ciudad natal. Fueron los Tartessos, al migrar, como hizo el troyano Eneas, los que llevaron esa toponimia a Sicilia, donde el actual “Mar Tirreno”.

Homero habla siempre del inmenso océano Atlántico (de Atlante): de sus mareas, sus rocas errantes (icebergs), su corriente circular (Gulf Stream), sus focas, de las Islas Canarias (sus pértigas, gofio, sus pastores, sus plátanos), su cultura (metalurgia), y sus tradiciones (rito del fuego, campos de urnas, bailes y cantes).

Dicho esto, vamos a demostrar que, tras la Guerra de Troya, Ulises partió de la Provincia de Huelva hacia su isla, Ítaka (Horta, Faial, en Azores), pero “vientos contrarios” le llevaron más allá de Gibraltar (Cabo Malea), a la “Patria de los Cicones” y bodegas de Ismaro, a cargo del sacerdote Maroon y su familia, Doña Blanca.

Para ello, he de demostrar que “Cabo Malea” era Gibraltar, y que “Ismaro” era Doña Blanca, desde donde parten luego para Ítaka, Azores. Luego, demostraré que desde Ismaro, Pto. De Sta. María, parte otra vez hacia Azores, parando en Canarias, debido a que conocían la corriente del Golfo, Gulf Stream, que gira en el Atlántico siguiendo las agujas del reloj y baña Inglaterra: “del Río Océano, la gran corriente” (Odisea, XVIII, 605, y IX, 82). Así, para ir a Azores, Ítaka, debes antes bajar a Canarias.

-Ulises parte de Huelva y llega a Ismaro, Doña Blanca, en El Puerto de Santa María: