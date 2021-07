¿Es posible hablar con los muertos?

En muchas ocasiones se pregunta al investigador sobre la metodología al investigar un caso inexplicado, a veces paranormal y otras anormal. Cada investigador, o grupo de investigación, tiene la suya propia, muchas veces confluyen, otras no.

Una investigación paranormal no es ir a un determinado lugar hacer un barrido fotográfico y tratar de captar psicofonías -con la idea de decir aquello de «aquí he estado yo»-, tampoco es realizar una ouija o desplazar a un médium que canalice, tampoco es hacer una sesión de Spirit Box, aunque algunas de las citadas -fotografías, psicofonías y Spirit Box- pudieran servir como una primera toma de contacto, una aproximación al escenario de los fenómenos descritos.

La investigación paranormal debe partir por la primera información del testigo que nos pone en antecedentes de hechos o episodios extraños sucedidos en un determinado lugar. A ese testimonio deberán de seguir horas de «interrogatorio» al testigo a fin de determinar la certeza y veracidad de lo descrito. Igualmente se debe tratar de localizar a más testigos e ir documentando históricamente tanto los relatos recabados como la investigación histórica del lugar, sea un edificio público o privado, sea un lugar accesible o no.

Tampoco es investigación paranormal ir todos los días a un lugar nuevo a investigar, investigación paranormal es ir una y otra vez a un mismo lugar para tratar de obtener resultados, sin caer en el tedio o la monotonía.

Igualmente se deben pedir las autorizaciones pertinentes para comenzar la investigación en caso de necesitarse -por escrito preferiblemente-, una vez en el interior del edificio o inmueble se dispondrá de optimizar el tiempo de la mejor forma posible, así es conveniente que todos los miembros de un grupo sepan su rol en el mismo y que impere el silencio.

En nuestras habituales investigaciones somos cinco personas, extensivas a siete, se hacen los trabajos de recopilación de testimonios y archivo sobre la Historia del lugar, tratando de obtener pistas sobre la presunta manifestación. Da igual investigar a las tres de la tarde que a las tres de la mañana, los fenómenos no tienen reloj y tienden a hacerlo en cualquier momento, no obstante el silencio de la noche ayuda a que no haya ruidos indeseados o alteraciones como vibraciones originadas por tráfico rodado, bullicio de otras personas o clientes/usuarios, equipos electrónicos y otras circunstancias. Igualmente hay modernas linternas -cargadas de funciones- que meten ruidos e interferencias a las grabaciones, se deben evitar. Se realizarán frecuentes barridos fotográficos y grabación en vídeo, con cámaras fijas de los puntos calientes del lugar, allá donde más manifestaciones se originen.

Como equipo complementario solemos llevar cámaras con opción de grabación nocturna y cámaras termográficas que recogen la huella calórica/térmica del lugar, este equipo es costoso y normalmente hay empresas que lo alquilan, en otras ocasiones ceden a la investigación con su posterior devolución. Se dispone también de focalizadores de sonidos, detectores de campo electromagnético, estaciones meteorológicas profesionales -de barrido cada 0,1 segundo, no sirven las normales de barrido cada 60 segundos-, detectores de presencia, útiles para detectar cualquier intruso físico o animal en un lugar -contra lo que se pudiera creer estos aparatos no fueron diseñados para «detectar fantasmas»-. Igualmente punteros térmicos para saber posibles flujos o corrientes de aire (caliente o fría) en un lugar. Grabadoras de audios, mesas profesionales de sonido e, incluso, algún viejo aparato de bobina abierto para cubrir todos los apartados, digital y analógico...y, recalco: mucho silencio.

Capítulo aparte merecen las nuevas tecnologías, así la denominada Spirit Box está bien para una primera toma de contacto que aporte datos interesantes o indicios, pero jamás puede sustituir a una investigación con rigor, para primeras tomas de contacto va bien, luego sede su lugar a otras técnicas. Hemos de tener en cuenta que la Spirit Box no deja de ser una radio abierta que recibe todo tipo de señales en AM o FM, como tal es susceptible de recibir/emitir mensajes e interferencias, que en unos casos -por coherencia con la pregunta- puede ser significativo y en otras no deja de ser casual. Es importante saberlo: no es un conducto abierto con el «más allá«, sólo se usan los principios básicos de transcomunicación para usar el ruido blanco generado entre frecuencias «vacías» como portadora de un sonido «paranormal» que, a veces, no lo es.

La Ovilus III es igualmente subjetiva, este «traductor» de energías en «palabras» es especialmente sensible de utilizar, curiosos los resultados que de él se obtienen, pero como la Spirit Box, subjetivo y cuestionable. No obstante cualquier elemento que pueda ayudar a una investigación paranormal aunque sea registrando indicios -que luego serán descartados o no- es siempre bienvenida.

Todo ello debe llevar una metodología, en nuestro caso recogida en 8 folios de cuestionarios donde se van anotando puntualmente todo lo que sucede a lo largo de la misma. ¿El objetivo? Siempre es tratar de captar el fenómeno paranormal, en vídeo preferiblemente, aun a sabiendas que cuando eso suceda de forma positiva habrá quién cuestiones con escepticismo toda la investigación y su metodología, pero en cuestión de Ciencia... Nuestro equipo de investigación fue el único que entró autorizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla en sus instalaciones realizando un trabajo compartido luego con una de sus facultades de Ciencia, igualmente colabora con las fuerzas de seguridad del Estado y otras instituciones públicas así pues es el reconocimiento a un trabajo que, creemos, está bien hecho.