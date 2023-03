¿Es TikTok menos segura que otras redes sociales?

El problema, por tanto, no es el uso en sí de TikTok -de origen chino-, sino instalarla en dispositivos que los empleados llevan a sus trabajos, lo que permitiría -dicen- potencialmente el espionaje a través de la geolocalización o de la cámara y el micrófono, y el robo de información confidencial. TikTok lo niega y habla de «prejuicios».

No, la seguridad y privacidad son parecidas en todas, pero la cuestión ahora es que «estamos en un contexto geopolítico complicado» y en general las redes sociales que vienen del este, sobre todo de China o Rusia, «están en el punto de mira desde hace tiempo». La determinación de retirar la aplicación de móviles oficiales es «preventiva y comprensible», señalan expertos consultados por EFE.

Juan Gualberto Gutiérrez, de la Universidad de Jaén, lo ilustra con un ejemplo: imaginemos un militar estadounidense en la base naval de Rota que se abre una cuenta en TikTok. Sus amigos, efectivamente, le ven en Cádiz, pero también «sus enemigos», y «eso es darles ventaja».

«Hagamos un giro un poco más radical. ¿Y si estamos en guerra? Si mi gobierno -en este caso el chino- obliga a mi empresa a usar su inteligencia para localizar a personas o incluso espiarlas por los micrófonos y cámaras de los dispositivos, ¿debería obedecer?».

«Son tiempos complicados», afirma este profesor de Informática, quien ve «totalmente lógica» la decisión, una acción que califica de preventiva: «es más lo que pueda pasar con la aplicación que esta sea insegura o no».

Para Jordi Serra, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), las aplicaciones de China o Rusia «están en el punto de mira desde hace tiempo. No se confía en ellas, ya que los estados pueden legislar para obligar a sus empresas a incluir un sistema de monitorización».

Ambos coinciden en que el principal temor de los gobiernos es el espionaje a través de los terminales, escuchar conversaciones o geolocalizar a personas críticas -se puede hacer aun no teniendo el GPS activado, localizando la wifi a la que el usuario está conectado o la dirección IP asignada-.

«Estamos en la era de la información, por lo que tan valiosa es obtenerla como asegurarse de que nadie la puede tener», resume Serra.

Desde la compañía de ciberseguridad Avast, Luis Corrons, recalca que «estamos hablando de funcionarios de gobiernos e instituciones que pueden tener acceso a información confidencial. Son ya muchos los casos de espionaje de origen chino que han sucedido, recientemente la OTAN denunciaba cómo había aumentado esta actividad en Europa por parte de China».

«Al ser TikTok una empresa china (lo que significa que al contrario que en occidente, el gobierno tiene mano directa) es entendible que los máximos responsables de la seguridad de los gobiernos, que tienen que ser paranoicos en lo que respecta a la seguridad, no quieran arriesgar nada y pidan que se elimine la aplicación».

Respecto a si España debe seguir el mismo camino responde: «prohibir o vetar una aplicación por ser de un país determinado por falta de confianza en la seguridad de ese país no deja de tener un importante componente político. A parte de lo que por seguridad se deba o no hacer, no somos quien para decir lo que un gobierno debería hacer».

«Lo que sí sabemos es lo que Europa y otros países han opinado sobre la seguridad, por lo que en el caso de España es probable que se siga lo que la mayoría de sus socios piensan, pero no deja de ser una decisión exclusiva del gobierno».