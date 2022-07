¿Existen los juguetes encantados o embrujados?

Su historia presuntamente paranormal comienza en 1970 cuando una señora le regala una de estas muñecas a su hija Donna que estudiaba enfermería y que compartía piso con Angie. A Donna le sorprendió el regalo pero le recordaba a su infancia y la colocó sobre la cama de su habitación. Lo fenómenos comienzan cuando la muñeca comienza a cambiar de posición, no está donde ella la dejaba y, al principio, pensó que su compañera podría haberla movido, el problema surgió cuando Angie le comenta que ella no toca a la muñeca y esta aparece en diferentes lugares de la casa.

A estas alturas me permito preguntarle: ¿Qué haría si supiera que, en casa, tiene una muñeca maldita? Seguramente quedaría aterrado y su primera intención sería deshacerse de la muñeca o, tal vez, pensaría que ese tipo de “cosas” sólo pasa en las películas pero puede suceder en la realidad.

Es lo que le ha ocurrió a una familia de la localidad inglesa de Norfolk, Debbie Merrick, de 50 años, compró una muñeca en un mercadillo benéfico, allí encontró una muñeca que representaba a una novia, con su vestido blanco, ramo de flores y un collar de perlas, destacaba entre el resto de objetos. Debbie iba acompañada de su marido Cameron y decidieron comprarla, en ese momento comenzó su pesadilla...

Al día siguiente de tenerla en casa su marido despertó con arañazos en la pierna que no tenían una explicación racional, los sucesos iban sucediéndose y la familia requirió los servicios de una médium que les dijo que algo “había en la muñeca”. Debbie metió a la misma en una caja y la llevó al cobertizo. Al cabo de los días fue a ver a la muñeca y observó que no tenía el collar y que había cambiado de posición. La mujer, impactada, decía: “No sé por qué compré la muñeca, fue un poco raro, pero en aquel momento no le dí demasiadas vueltas. Era muy barata, tan solo 5 libras, supongo que pensé que merecería la pena gastarme un poco de dinero. Una noche escuché ruidos en la casa y pensé que era mi hija, Pero cuando fui a comprobarlo, ella estaba dormida. En realidad es sólo una muñeca con un vestido blanco, que no me gusta. Ni siquiera me gusta tocarla. Con las otras dos no me pasa lo mismo”.

La mujer explicaba: “Definitivamente no había ocurrido antes. Parecían un poco arañazos de gato y le ardían. Los arañazos parecen haber sido hechos por algo pequeño, como pequeños rasguños de mano de muñeca. Mi marido es un completo escéptico, así que todavía está tratando de encontrarle una explicación. Cuando la empaqué, me aseguré de que el collar estuviera envuelto alrededor de su cuello unas cuatro veces. Estaba muy asustada, para ser honesta. Sólo seguí pensando ‘¿Cómo era posible?’... Cuando tuve que tocarla me sentí enferma”.

Incluso para ponerla a la venta en Ebay tuvo problemas: “Incluso me costó subir las fotos a Ebay, fue realmente extraño y nunca había sucedido antes. No quiero volver al cobertizo ahora, no la volveré a tocar, puede ser recogida si se compra, y si tenemos que llevarla, mi marido puede empacarla. Si no se vende, se la daré a una tienda de caridad. Podría haber algo en ella, creo que las cosas se pueden adherir a los artículos, por eso evito tener muebles viejos en mi casa”.

Finalmente el comprador fue Lee Steer, de Rotherham, South Yorks, que se hizo con ella por unos 1.200 euros. Al llegar la muñeca a su domicilio todo parecía normal hasta que dos días después el padre de Lee, de 54 años, descubrió en sus piernas arañazos que parecían hechos con una aguja, garras de gato o una diminuta mano: “Mi padre estaba en el piso de abajo cuando escuchó un ruido similar a unos pies diminutos, como los pasos de un animal pequeño, en el piso de madera. La muñeca, en ese entonces, todavía estaba embalada en una habitación lejana. Más tarde, le dijo a mi madre ‘me duele el brazo’, entonces levantó la manga de su camisa y encontró 6 arañazos en su brazo, muy similares a los del marido de Debbie”.

En la casa se han sentido ruidos extraños, se nota una incómoda presencia, las luces funcionan mal y se han encontrado diferentes enseres del hogar rotos, hasta un cuadro comenzó a balancearse solo colgado en la pared.

Debbie, la vendedora y expropietaria de la muñeca, dijo: “Para ser honesta, estaba muy feliz cuando la muñeca se fue, y he estado al tanto sobre lo que ha estado sucediendo. Me impactó cuando Lee me escribió diciendo que su padre también había sido rasguñado, pero no me sorprende”.