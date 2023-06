Experiencia aterradora en el geriátrico

La información que hoy les presento es de una persona, un trabajador, que quiso hacerme partícipe de lo que había vivido en el interior del geriátrico y como, en ocasiones, la sorpresa puede surgir de forma imprevista.

Todo discurría con normalidad en el geriátrico “pero un día, algo extraño comenzó a suceder. Los ancianos empezaron a quejarse de que escuchaban ruidos extraños por las noches, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio, los cuidadores pensaron que eran imaginaciones de los ancianos, pero pronto comenzaron a escuchar los ruidos también.

Una noche, una de las cuidadoras, llamada Pepi, decidió investigar. Sabía que algo no estaba bien en el geriátrico y quería averiguar qué era. Así que, armada con una linterna, comenzó a recorrer los pasillos del geriátrico en busca de la fuente de los ruidos.

Mientras caminaba, Ana comenzó a sentir una sensación extraña, como si alguien o algo la estuviera observando. Pero decidió continuar con su investigación y siguió avanzando. Fue entonces cuando la linterna comenzó a parpadear y, finalmente, se apagó por completo.

Pepi estaba en la oscuridad, sin poder ver nada. Pero entonces, comenzó a escuchar una risa extraña, como si alguien estuviera burlándose de ella. La risa se hacía cada vez más fuerte y ella comenzó a sentir un miedo indescriptible.

De repente, la linterna se encendió de nuevo. Pepi la cogió y apuntó a la dirección de donde venía la risa. Lo que vio la dejó sin aliento. En el pasillo, había una figura oscura, de unos dos metros de altura, con unos ojos que destacaban, como los de un gato que se ven brillantes” me decía aterrado.

Pero no fue lo único que le sucedió: “La figura comenzó a caminar hacia ella, mientras ella intentaba huir, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó cada vez más, y pudo ver que no era un ser humano, sino algo sobrenatural.

La figura comenzó a hablarle y preguntarle por qué estaba allí. Ella no podía responder, estaba demasiado asustada. Pero la figura parecía entenderlo todo, incluso sus pensamientos”.

“¿Qué pasó entonces?” le pregunté.

“La figura le dijo que había muerto en el geriátrico años atrás, y que su espíritu seguía allí, por los pasillos, sin poder encontrar la paz. Le contó que había sido un anciano solitario que había muerto sin que nadie se diera cuenta, y que su espíritu había quedado atrapado en el geriátrico.

Ella no sabía qué hacer, estaba aterrorizada. Pero la figura le dijo que no tenía nada que temer, que solo quería hablar con alguien y contar su historia.

Después de escuchar la historia del anciano solitario, ella estaba hecha polvo por la experiencia y lo que le contó. Le dio pena. Comprendió que el espíritu del anciano estaba atrapado en el geriátrico, sin poder encontrar la paz después de su muerte solitaria. Ella se prometió a sí misma que ayudaría al anciano a encontrar la paz y a liberar su alma”.

Finalmente la empleada del geriátrico decidió llamar a un sacerdote y le explicó la situación. El sacerdote accedió a realizar un exorcismo en el geriátrico para liberar el alma del anciano.

La acción del “exorcismo” fue intenso y emocional “desde entonces, el geriátrico tiene tranquilidad y paz, y los ancianos ya no escuchan ruidos extraños por las noches. Pepi sigue trabajando en el geriátrico y se siente agradecida por haber ayudado al anciano solitario a encontrar la paz que tanto necesitaba” pero el miedo nadie lo puede quitar...

