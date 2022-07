Famosos que vivieron experiencias paranormales

Se trata de un fenómeno atemporal en el que se manifiestan a voluntad, como si de una inteligencia inexplicable se encontrara tras ellos, esquivo, oculto y sólo para aquellos que, de alguna forma, tienen una mente abierta.

Hay una gran cantidad de testigos, experiencias de personajes famosos con fantasmas, que saben de su realidad, no saben de donde son, que quieren, de donde provienen, pero saben que es real. No es que tengan más credibilidad que cualquier ciudadano anónimo del mundo pero si es cierto que, debido a su popularidad, pueden llegar a hacer su relato incluso más creíble -independientemente que lo sea o no- pues son hechos que siempre se cuestionan y que algunos saben que es una realidad innegable.

De entre esos famosos que han tenido experiencias con fantasmas vamos a repasar algunas que han sido más popularizadas y conocidas. La primera de ellas es de la cantante Demi Lovato, seguida por miles de personas en todo el mundo y que cree en todo este tipo de sucesos paranormales, así dijo a la revista «Buzzfeed» que en su casa en el estado de Texas (Estados Unidos) notó que había algo raro, pensó en un fantasma y pidió ayuda a un médium. La cantante dijo de lo que estaba viviendo que: «Mi casa en Texas está tan embrujada que no es ni chiste. No por un espíritu sino por una niña pequeña. Su nombre es Emily. Tuve a una médium en la casa y a un caza espíritus para que hablara con el fantasma y efectivamente me dijeron el nombre de ella: Emily». Y no se desprendió de su casa pues cree que podrían estar relacionada con su familia hasta cogiéndole cierto afecto, para ella es indiscutible esta presencia en su casa.

La actriz Emma Stone también atesora una experiencia que es particularmente inquietante. En el marco de otra entrevista, con David Letterman, contó como cuando murió su abuelo pudo verlo en repetidas ocasiones, no era una ensoñación sino que era un fenómeno real. La actriz dijo: “Mi abuelo dejaba monedas por todos lados... Y siempre me tropiezo con alguna de ellas. No es algo lógico, es mágico”. Los seres queridos siempre tienen un vínculo muy especial con aquellas personas que, en vida, tuvieron una importancia para ellos a nivel emocional, una nieta tiene, sin dudas, ese vínculo.

El protagonista de «La Roca» (junto a Sean Connery), «La Búsqueda» o «Next», entre otras, Nicolas Cage, sobrino del conocido Francis Ford Coppola, cree en todo este tipo de fenómenos, ha vivido experiencias aterradoras con espíritus y fue en casa de este donde vivió una serie de hechos que son, cuando menos, inquietante. Cage decía al respecto, explicando lo que había vivido, que: «Una noche yo no estaba muy dormido aún, cuando la puerta que estaba en frente de mi cama, se abrió vi entre la oscuridad la silueta de una mujer con gran cabello. Pensé que era mi tía, que venía a decir buenas noches. Así que le dije, ‘Buenas noches, y no respondió nada. Luego se trasladó hacia mí y me quede helado, sentí una sensación espeluznante así que comencé a gritar y a tirar de mi almohada. Luego desapareció. Ahora, estoy diciendo que vi un fantasma, todavía no sé qué paso en realidad. Pero vi algo que me asusto». Tras semejante experiencia como para no creer en este tipo de hechos.

Jessica Alba es una de esas actrices que destaca por su belleza y dotes interpretativas participante en películas como «Inmersión fatal» o «Los 4 fantásticos», la actriz vivió un encuentro aterrador con un espíritu cuando era una niña y le dejó una profunda huella. Jessica dijo a la prestigiosa revista «People»: «Algo me apretó, no podía hablar, no podía hacer nada. Algo me tapó con las sábanas y no podía levantarme. Grité y corrí donde mis padres. Desde entonces no me quedo sola en la casa por la noches», a tempranas edades se puede quedar marcado para siempre cuando se vive algo así, mucho más en su casa y que ahora tiene miedo que quedarse sola.

La cantante Ariana Grande también tiene otra experiencia que contar en cuanto a fantasmas y experiencias con espectros y seres del más allá, ella comentó, en entrevista personal, a la revista «Complex», que: «Cuando estábamos en Kansas City fuimos a un castillo embrujado. Cuando estábamos en el carro olíamos a azufre, el olor del demonio. Luego vimos una mosca en el carro, otro símbolo del demonio. Yo dije: ‘Esto me está dando miedo’. Así que bajé la ventana y tomé una foto y cuando la vi aparecieron tres caras en la fotos».

Otro caso singular es el de Robin Williams que es firme creyentes de temas ufológico y de fantasmas, en repetidas ocasiones ha manifestado su creencia en estos.

El actor Keanu Reeves ha narrado, públicamente, en diferentes ocasiones, una experiencia que tuvo con un fantasma, en el popular programa de Jimmy Kimmel: «Tenía como unos 6, 7 años. Regresábamos de Australia. Renata, nuestra niñera, estaba en mi cuarto, mi hermana estaba durmiendo, ella estaba sentada al lado y de repente de la puerta un abrigo aparece sin nadie, sin piernas, solo el abrigo. Y luego se desapareció«. Kaanu es una persona muy espiritual que tiene firmes convicciones en ese capítulo y cree que estamos rodeados de seres invisibles que nos observan y pueden llegar a ayudarnos.

En España nos encontramos con personajes, como la hija de Isabel Pantoja, que contó a Aramís Fuster y Míriam Saavedra, en el transcurso de un reality televisivo, una traumática experiencia que tuvo con dos años de edad, Isabel (que se llama así) contaba: «Fue en Cantora. Fui al cuarto de Paco, donde nunca ha entrado nadie, solamente entraba mi madre. Y una amiga de mi madre me dijo que qué me pasaba porque yo miraba a la pared y me reía. Y mi madre escuchó un grito y le preguntó a su amiga que qué me pasaba. Ella le dijo que yo estaba diciendo que había visto a Paco. Mi madre vino y me preguntó que qué había visto y yo le dije: ‘A papá’, le dije. Entonces la llevé a la entrada donde hay un cuadro enorme de Paco y le dije que lo había visto a él. Desde ese día mi madre no ha vuelto a entrar en ese cuarto».

Otro personaje conocido en la televisión en España es la hija de María Teresa Campos, Terelu Campos, que dice haber sentido la presencia de su padre, en el programa «Más allá de la vida» explicó: «Yo noto su presencia en muchísimos momentos. A veces siento que el espíritu de mi padre está en mi habitación».

Igualmente la colaboradora del programa «Sálvame», Mila Ximénez, tiene una experiencia muy singular con un familiar desaparecido. Ella afirma haberse encontrado con una tía abuela muerta a la que no conoció: «La escuché decir ‘me voy’ o algo así«, en lo que se podría calificar como una parafonía sin necesidad de usar ningún medio para escucharla.

La actriz Ana Obregón reconoció en una entrevista en televisión que vió el espíritu del baloncestista del Real Madrid y de la NBA (Portland) Fernando Martín, que murió en un trágico accidente tráfico, ella decía: “Son energías, lo percibes igual que ves la luz... Notas la presencia».

Son experiencias de personajes famosos con fantasmas, que no han tenido miedo en contarlo y han podido dar fe de su existencia.