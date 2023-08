Fenómenos extraños en dos casas encantadas, y desconocidas, en Dos Hermanas

“El espíritu o presencia, como lo llames, comenzó a perseguirnos y los cuatro intentamos escapar de la casa, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. Juani, otro chaval, al salir, se puso muy pálido, le cambio la expresión de la cara y comenzó a decir que no entráramos más allí o nos mataba, como si fuera otra persona, como poseído por el espíritu” concluía, entendiendo perfectamente su temor.

De repente, una de las chicas que venía con nosotros desapareció. Los otros la buscaron por toda la casa, pero no pudieron encontrarla. Mientras tanto, los ruidos y susurros se hicieron más fuertes” recordaba.

Un día, un grupo de jóvenes, entre los que me encontraba yo, decidimos entrar a la casa para explorarla. Al principio, todo parecía normal, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Escuchamos pasos en el piso de arriba y susurros en las paredes.

Nuestro primer testigo se llama Miguel Ángel Ruiz, con una actitud nerviosa, casi a punto de llorar por el recuerdo, me decía:

Otro caso, en la misma zona es el que me narra Ángela Rodríguez: “Se trata de una antigua casa en lo alto de una loma, fuimos allí por que dicen que está embrujada por los fantasmas de los antiguos propietarios, una familia de dinero que había desaparecido misteriosamente hace muchos años, o eso dicen”.

Los anteriores propietarios, antes de dejarla “se mudaron allí y comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa: los objetos se movían por sí solos, las puertas se abrían y cerraban sin explicación y se escuchaban extraños ruidos por toda la casa. Al principio, la pareja intentó ignorar los sucesos, pensando que eran simplemente su imaginación o que había sido el otro, pero que va, era todo muy raro...” decía Ángela.

“Pronto se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando en la casa. En una ocasión, la mujer vio la figura de una mujer vestida de blanco caminando por los pasillos de la casa, pero cuando intentó seguirla, desapareció sin dejar rastro. Fíjate que ya se armó de valor eh”.

La chica me decía: “La pareja decidió investigar la historia de la casa y descubrieron que la familia anterior había muerto y, sin embargo, parecía que eran los que allí habitaban. Claro, al saber eso se marcharon y la casa quedó abandonada, tenían dinero y se lo podían permitir”.

La chica me decía: “una noche entramos allí por el tema del misterio y el morbo y eso, tu sabes, y vimos una silueta allí. Pensamos que eran alguien de los que habíamos ido pero al fijar más la atención descubrimos que era una persona descalza y el grupo estaba unido y allí no había vagabundos ni nada. Nos faltó tiempo para irnos corriendo de allí, aún se me ponen los pelos de punta” finalizaba.

Lo cierto es que la casa está abandonada y la leyenda de los fantasmas sigue estando presente para consternación de unos e investigación de otros.

Son hechos extraños ocurridos en la localidad de Dos Hermanas, hechos que van más allá de lo imaginado donde la realidad supera a la ficción.