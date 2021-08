Fenómenos extraños en el Aljarafe sevillano

Los fenómenos paranormales, o presuntamente paranormales, los encontramos en diferentes ubicaciones de nuestra geografía –otra cosa será determinar si es de origen paranormal o no-, quizás una de las más importantes de Andalucía, a lo largo de la Historia es la zona del Aljarafe sevillano, tanto en materia OVNI como de otros fenómenos paranormales no menos importantes.

Para acudir a nuestra cita con el misterio y la investigación lo hacemos con el investigador sevillano Miguel Ángel Paredes, para desplazarnos una localidad en pleno Aljarafe, Mairena, donde lo imposible parece que, nuevamente, se manifiesta t se hace realidad.

Nuestra historia comienza hace apenas dos semanas cuando el investigador recibe una llamada telefónica que lo alertó: “recibo la llamada de una amiga mía que me comenta que está teniendo experiencias muy extrañas en su casa”. Y así se pone en marcha para acometer esta nueva investigación.

“Pocos días después de esa llamada fui a su casa para comprobar lo que le ocurre y que me comente, ya cara a cara, ella un poco desde cuando le pasa estos fenómenos” recuerda Miguel Ángel que prosigue “entablamos una conversación en la que me explica los fenómenos que vive y, de buenas a primeras, se escucharon pasos en la planta de arriba de su vivienda. Yo le pregunté que si podría ser su hijo y me contestó que no, que había salido con los amigos y que no había absolutamente nadie en la casa”. Y es el primer indicio de lo que esta testigo le narraba: se escuchan pasos en su casa y siente presencias.

El investigador se dirigió a la planta superior y verificó como “no había absolutamente nadie, nadie que pudiera haber provocado esos pasos”. Regresaron al salón para seguir con la conversación y, de repente... “Vimos como la lámpara del salón se estaba balanceando, eso nos sorprendió y no había ningún terremoto para que se diera aquel movimiento tan evidente”.

La testigo estaba vivamente impresionada a la vez que comentaba que “esto es ya normal y a mí me tiene muerta de miedo”, y detalló otras experiencias: “un día, camino de casa, después del trabajo, se me cruzaron dos personas vestidas de época y una de ella atravesó mi coche como si nada, frené temiendo que fuera una persona y nada... No era nada. En ese momento iba junto a un compañero de trabajo y ambos nos quedamos perplejos”.

No son los únicos incidentes que ha vivido: “hace tres meses se me había estropeado, de forma muy extraña, la lavadora, el lavavajillas y el horno, ni el servicio técnico había podido dar con ninguna explicación de la avería de los tres electrodomésticos ya que no veía ninguna anomalía en ellos. Me los cambiaron por otros nuevos y, otra vez, se me estropearon..., algo muy extraño”, mientras narraba esto se volvió a vivir, en directo e “in situ” otro fenómeno que fue el de un fuerte golpe en la cocina. Lo que el investigador iba a vivir estaba fuera de lo que esperaba en una primera visita de estas características: “de buenas a primeras sentimos un golpe en la cocina y cuando nos dirigimos allí vimos como las puertas de los muebles se estaban cerrando y abriendo sin que nadie originara esos movimientos”.

Los fenómenos cesaron entre el susto y la sorpresa del investigador y la propietaria, no se sabe a qué causas se deben estos fenómenos inexplicables y la investigación sigue su curso en estos momentos mientras lee lo ocurrido en el interior del inmueble. Se agolpan las preguntas: ¿Qué es lo que habita en esa vivienda? ¿A qué naturaleza obedece?