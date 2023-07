Fenómenos misteriosos y malignos en una iglesia en la provincia de Sevilla

Era una noche de sábado en pleno verano. La iglesia estaba vacía [omito nombre por petición de sus protagonistas], como siempre a esa hora. Pero entonces, un grupo de jóvenes entró por la puerta trasera. No eran feligreses, sino unos chicos que habían decidido pasar el rato en la iglesia. Se sentaron en los bancos, hablaron y rieron por un rato y luego se fueron.

Al día siguiente, cuando el sacristán llegó a la iglesia para preparar todo para la misa, encontró algo extraño. Había velas encendidas en el altar, algo que él no había dejado la noche anterior. No le dio mayor importancia y procedió a apagarlas, aunque le inquietó que pudiera haber provocado un incendio. Pero cuando se acercó al altar, escuchó un susurro. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Pensó que era su imaginación y continuó con su trabajo.

Pero la mañana de la misa fue aún más extraña. Cuando los feligreses empezaron a llegar, escucharon unos ruidos extraños que venían del techo. Parecía como si alguien estuviera caminando por encima de ellos. Los feligreses se miraron entre sí, asustados, pero nadie dijo nada.

La misa comenzó como siempre, pero algo estaba mal. La atmósfera era tensa y extraña aunque nadie quería decir nada. Hasta que, de repente, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo. La iglesia quedó a oscuras, solo iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas.

Los chicos volvieron a la tarde-noche siguiente, estaban haciendo prácticas de psicofonías dentro. Comenzaron a murmurar entre sí, asustados, no eran muchos, entonces, de repente, una voz comenzó a hablar desde el altar. Una voz ronca y gutural todos se miraron entre sí con terror, sin saber qué hacer.

“Era una voz que daba miedo y lo peor es que la puerta estaba cerrada. Intentamos abrir las ventanas, pero estaban bloqueadas desde fuera. La iglesia parecía haberse convertido en una prisión. La voz habló durante varios minutos más, cada vez más fuerte y aterradora, parecía penetrar en nuestras mentes. Entonces, de repente, todo se detuvo. La voz desapareció y las velas del altar se encendieron de nuevo, como si nada hubiera sucedido” me decía uno de sus protagonistas.

“¿Estabais haciendo algún ritual satánico o algo raro?” les pregunté. “No no, sólo grabar psicofonías, te lo juro. Algunos lloraban, otros estaban en estado de shock. Nadie sabía lo que había sucedido, pero todos estaban seguros de que habían experimentado algo sobrenatural” me decía.

El suceso se extendió rápidamente por las amistades de los chicos que se preguntaban sobre lo que pudo originar aquello, incluso se dijo “que había sido un exorcismo mal hecho, otros que había sido una posesión demoníaca”.

La iglesia cerró sus puertas por un tiempo “no sé si por eso por las obras que se hicieron. Nunca se encontró una explicación para lo que había sucedido esa noche. Algunos feligreses aseguran que han visto sombras moviéndose por la iglesia y que habían sentido una presencia maligna en el lugar, pero vete ya a saber si es real o no” comentaba con evidentes signos de nerviosismo.

El misterio resulta atractivo, hay muchas personas que buscan experiencias sobrenaturales y que buscan respuestas pero lo que les pasó a este grupo de amigos fue una impresión que jamás olvidarán. La noche en la que un grupo de jóvenes entró en la iglesia para pasar el rato y que nunca imaginaron que su acción desencadenaría un evento que cambiaría sus vidas y percepción del misterio.

