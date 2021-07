Fenómenos paranormales en el Colegio de Médicos

Un empleado de administración del centro me decía hace más de dos décadas: “No sé cómo no os habéis venido aquí a investigar, aquí pasa de todo. El otro día estaba en el despacho liado con papeles y entró el fantasma de aquí, un fantasma real, alguien que murió y que sabemos que se aparece aquí. Lo vi como te estoy viendo a ti y son otros compañeros los que han podido verlo, no da miedo ni nada de eso, parece una persona normal pero te das cuenta que algo falla...”

En estos años he tenido la oportunidad de recoger muchos testimonios de personas que afirmaban haber vivido allí hechos inexplicables. Recuerdo que en una conferencia del doctor Fernando Jiménez del Oso, junto con otros excelentes investigadores locales como el médico Enrique Vila (d.e.p.) en aquel mismo lugar, en su salón de actos, dio lugar a que diferentes personas me contaran sus vivencias.

Hace ya muchos años el parapsicólogo Daniel Ortiz Mínguez (d.e.p.), me decía: “La Sociedad Científica Andrómeda tiene su sede en el Colegio de Médicos, voy mucho por allí y me hablan siempre de una aparición, de un fantasma que habita en ese edificio. He pedido permiso varias veces para hacer una investigación multidisciplinar pero no lo autorizan, pero me aseguran los testigos que ocurren todo tipo de hechos extraños en su interior”.

Otra empleada del edificio me decía: “Yo no te puedo hablar de haber visto tan claro al fantasma, yo se que en la planta de abajo, mientras hago mis ocupaciones de XXXXX, he visto perfectamente a una especie de sombra, un silueta oscura que se ha paseado delante de mí y provoca muchísimo frío y hasta las luces han tintineado, a mi me da miedo, la verdad”.

Y así, año tras años, siempre ha habido personas que me han ido narrando sus experiencias dentro del edificio. Hace un tiempo una persona me decía: “Yo es ir al Colegio [de Médicos] y ponerme malísimo, mira que no voy apenas pero la última vez que estuve me cruce con un señor, con su chaqueta, bien vestido, lo saludé y ni contestó, al darme la vuelta para espetarle un “¡Qué poca educación!” aquel hombre había desaparecido. Al comentarlo a la gente me dijeron: “Claro, es el fantasma de aquí, es Juan” y me quedé sorprendido. En otra ocasión tuve un encuentro con una especie de sombra, aquel día me faltaba el aire, creí que me iba a dar algo del susto que me dio”.

Todas estas vivencias tienen nombres y apellidos que prefiero silenciar por la petición de confidencialidad solicitada a mi persona en tiempo pasado y presente. Lo cierto es que otro testigo me decía: “Estábamos dos personas en el lugar donde trabajamos y entró “Juan”, yo me quedé... Entonces dije: “¿Lo habéis visto?” y me respondieron que sí. Es “Juan” una persona que estuvo vinculada a la radio y que se la ve como te veo yo a ti, nada de un fantasma traslúcido ni nada de eso...”

Villa Ramona

Con respecto a la sombra hay más dudas de quién puede tratarse, si bien ese espectro masculino es “Juan”, la sombra parece ser la de una mujer que habría habitado la casa sobre la que se edificó posteriormente el edificio del Colegio de Médicos, una casa llamada “Villa Ramona”.

No será una casa cualquiera pues estaba en este punto de El Porvenir y pertenecía a la familia «Borbolla” siendo obra del genial arquitecto Aníbal González. Era una de la casas legado de la Exposición del 29 y bella villa que nada tiene que ver con las construcciones actuales.

Como información pública de “Villa Ramona” encontramos: “Villa María se concibe en 1909, en un solar propiedad de Rodríguez de la Borbolla, su estilo modernista, con elementos que a diferencia de otros edificios pervivieron hasta su derrumbe. La importancia de esta vivienda radica en su arquitecto y su estilo, siendo la única Villa Modernista de Aníbal González. No fue casualidad la elección de Aníbal González como arquitecto, ya que un año antes se había encargado de proyectar la actual Avenida de la Borbolla, además ya había trabajado con la familia de la Borbolla en la construcción del Panteón Familiar en 1907, de aires neogóticos. Según Víctor Pérez Escolano, se observa cierta modernidad, con elementos loosianos como la escalinata de la entrada o la distribución interior.

Algunos elementos modernistas como las flores que rematan la fachada, recuerdan a los elementos ornamentales usados en el Café Paris. Su disposición se aleja del regionalismo, aproximándose a la corriente moderna, con un cuerpo central dedicado exclusivamente a la entrada y dos laterales, presentando fuerte simetría.

En 1968, es derribada para dar paso al Colegio de Médicos de Rafael de la Hoz, no es la única construcción de Aníbal González que sale mal parada en la avenida, ya que en 1968 se derriba la Subcentral de la Sevillana, también modernista, para que el Grupo OTAISA realicé las obras para el edificio Central de la Sevillana de Electricidad. Ambos edificios constituyen hoy buenos ejemplos de arquitectura del movimiento Internacional en Sevilla”.