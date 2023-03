Fenómenos paranormales en el Pabellón Mudéjar, Museo de Artes y Costumbres

En aquella ocasión teníamos testimonios de personas que nos decían que habían visto una sombra en la planta baja –sótano- que no se correspondía con nadie y que, incluso, parecía interactuar con los aparatos eléctricos de la misma pues se producían anomalías en luces, equipos de sonido o en los propios monitores.

Años después, en verano de 2019, se realizando una ruta por el interior del parque, al llegar a este mismo entorno, ya en la noche y con el edificio cerrado, pudieron ver los asistentes una cara que se asomaba a una de las ventanas del piso superior, momento en el que el edificio estaba teóricamente vacío. ¿De quién era aquella cara? ¿Qué hacía allí? Consultando sobre si por la noche hay presencia de seguridad o limpieza, en la fecha de este suceso, me informaron que no, que estaba vacío sólo con el sistema de seguridad...

Sea como fuera en aquella misma investigación nos informaron, que también un teléfono de la planta superior registra “llamadas que no vienen de nadie” o que el ascensor presenta un mal funcionamiento sin que sepan a qué es debido.

Pero las sorpresas no concluyen aquí y nos encontramos que en esta pasada semana han vuelto a ocurrir hecho extraños. En este caso de la mano de una visita al lugar: “Estábamos de visita por Sevilla y fuimos al parque. Vimos el pabellón abierto y entramos a verlo. No había apenas nadie por no decirte que éramos los únicos. Estuvimos viendo los mantones y luego bajamos abajo. Fue allí donde nos pasó lo que te quiero contar” decía la testigo.

“Estábamos viendo los escaparates [en relación a las habitaciones de exposición] cuando bajó la temperatura muchísimo y hacía frío en el exterior pero allí se estaba bien. Bueno, bajó mucho la temperatura, entonces vimos como delante nuestra apareció una especie de silueta que cruzaba, creímos que podía ser un efecto de la luz o algo, no te pones nunca en que podía ser algo paranormal. Mi marido me dijo: “¿Tú has visto eso?” y le dije que sí, entonces volvió a aparecer delante de nosotros y se quedo inmóvil. Lo vimos perfectamente, una silueta negra, como un bulto allí en medio. Teníamos la salida a la espalda y dimos media vuelta y salimos de allí corriendo. Supongo que los que nos vieron se extrañarían” decía.

Pero hay más pues el ascensor también presenta un extraño comportamiento “sube solo, se abre como si lo hubieran llamado, cosas raras y que nos dicen los de mantenimiento que está bien”.

Al respecto de todo ello hay que apuntar lo que nos dice nuestro contacto: “Aquí hubo un fallecimiento hace tiempo y es posible que se trate de ella, al menos es lo que decimos entre nosotros, pro que siempre pasa algo raro”.

Los valores de EMF (campo electromagnético) son muy altos en el edificio aunque no son tenidos en consideración pues hay demasiada carga eléctrica y aparataje. Igualmente nos encontramos que en las pruebas psicofónicas aparecía una voz femenina que nos decía: “Aún estoy aquí” o “trabajar duro”. En la zona del ascensor se captó otra EVP (psicofonía) que decía: “Aquí fue” o “ascensor”. Y que podría tener las claves de los fenómenos que hoy se viven en el interior de este histórico edificio en pleno parque.

Como último apunte decir que es edificio se construyó de cara a la Exposición Iberoamericana de 1929 denominándose como de Arte Antiguo e Industrias Artéticas y fue obra del arquitecto sevillano Aníbal González, en 1914. Es curioso por que los edificios se Aníbal González tienen una extraña relación con el misterio y los hechos paranormales en su interior...