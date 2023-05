El nombre del centro evito decirlo advirtiendo de su realidad -a decir de los testigos-. Así mi interlocutor, al que conozco bien, me decía: «¿Conoces lo que ocurre en el Colegio de...?» y mi respuesta -como él puede atestiguar- fue: «Algo se, algo me ha llegado» aunque no lo hubiera podido investigar bien.

Hace un par de años me llegó la información de una limpiadora que tuvo un problema en el transcurso de su trabajo:

«Estaba en una de las aulas limpiando y lo típico, se dejaban las sillas sobre la mesa para pasar la fregona debajo, pues estaba ya acabando en la clase y salí, cerré la puerta y sentí un ruido muy fuerte dentro, abrí, por si se había caído la pizarra, pensé, y me quedé sin habla: ¡todas las sillas estaban bajadas cuando yo las había dejado sobre las mesas. Me asusté muchísimo y no quise hablar de esto hasta que no supe que a otras personas también le había ocurrido cosas así«.

Yo mismo me pasé por el colegio y estuve viendo las instalaciones, comprobando todo lo que era el campo de EMF (campos electromagnéticos), temperatura y tratando de captar alguna psicofonía que resulta negativo.

No dudé del testimonio de mi testigo pero en esa visita no pude captar nada que me dijera que pasaba algo extraño si bien es cierto que una investigación es una tarea de constancia y de regresar muchas veces al sitio y, en mi caso, sólo tenía esa tarde y por pocas horas pues, raramente, iban a conceder un permiso oficial.

Pasó el tiempo y mi amigo me dejó esa nota, entonces le pedí que me lo explicara mejor:

«Mi mujer estuvo trabajando allí durante dos años, se comentaba entre las compañeras de su empresa de limpieza que allí falleció una niña. Se especulaba que estaba comiendo algo y se atragantó desde entonces es un alma errante entre el mundo de los muertos y el nuestro» lo cual da una idea del temor que puede existir en el colegio.

Entonces me narró lo ocurrido:

«No sé mucho más solo sé que la verdad lo pasaban mal ya que ellas estaban limpiando allí de tarde y aquello es enorme imagínate a ver si le saco a mi mujer algo más, hay fenomenología paranormal es más que evidente. Y tú sabes que cuando ya se comenta que entidad puede ser. Esta más que claro que los fenómenos vienen ocurriendo desde que falleció aquella chiquilla».

Concretando aún más me explicó como «el carro de la limpieza cambiaba de lugar, las llaves de las aulas, más de lo mismo, se dejar notar vamos y que las luces se encienden y se apagan solas».