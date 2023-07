Fenómenos paranormales en una vivienda veraniega de alquiler

Soledad me decía: “mi esposo y cogimos un piso de alquiler en Chipiona. Era un piso pequeñito, más bien un apartamento con sólo un dormitorio, cocina-salón y el baño, pero para dos estaba muy bien y el precio era muy bueno, desconectabas de Sevilla un poco que siempre es bueno, además estaba en todo el centro”.

Después de pasar la mañana desempaquetando y organizando “nuestras pertenencias, decidimos descansar en el sofá y ver una película. Mientras estábamos sentados allí, noté algo extraño en la pared opuesta. Era una sombra oscura y alargada que parecía moverse por sí sola. Pensé que era “algo” de la calle o que era solo mi imaginación. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sombra se hacía más evidente. Parecía estar flotando en el aire, sin ningún objeto que pudiera producirla. Cada vez que me giraba para mirar, la sombra parecía estar en un lugar diferente, como si estuviera siguiéndonos por toda la habitación. A mí eso me intranquilizó pero no dije nada”.

Le pregunté a la testigo si su marido no la vio y me respondió: “Mi esposo también notó la extraña sombra y trató de explicarlo de manera racional. Sugirió que tal vez había una fuente de luz en la calle que estaba proyectando la sombra en nuestra habitación. Pero después de mirar por la ventana no encontramos ninguna fuente de luz que pudiera haber causado la sombra y menos a mediodía”.

Lo cierto es que la permanencia de la misma les hizo pensar que era algún efecto óptimo de la casa: “La sombra se convirtió en una presencia constante en nuestra vida allí, menos mal que sólo era una quincena. A menudo, cuando estábamos viendo televisión o leyendo un libro, la sombra aparecía de repente en la pared. Cada vez que intentábamos ignorarla, parecía hacerse más grande y más oscura, lo que nos hacía sentir cada vez más incómodos en nuestra propia casa”.

Pero lo peor estaba por llegar: “Comenzamos a notar otros signos extraños en nuestro apartamento. A veces escuchábamos ruidos inexplicables en la noche, como si alguien estuviera caminando por el apartamento cuando sabíamos que estábamos solos. Las luces se encendían y apagaban sin explicación, y los objetos se movían de lugar sin que nadie los tocara. Aquello si nos inquietó por qué normal no era, lógicamente”.

“Preguntamos a los vecinos si sabían de quién era el edificio o si había pasado algo raro allí y nos dijeron que no, que lo normal, sólo que el propietario de la anterior casa murió allí, pero eso es normal, además fue de muerte natural. A mí me dio miedo y le prometí que si nos dejaba en paz el día que nos quedaba iría a ponerle unas velas y a rezarle al santuario de la Virgen de Regla. Yo lo hice y entonces ya no lo vimos más. Mi marido me dijo de broma: “eres bruja” pero lo cierto es que achacamos que era el antiguo propietario el que qué causó la sombra”.

Se dice que las sombras o siluetas-fantasma son espíritus o entidades que no tienen forma física y se manifiestan como sombras oscuras. Algunas personas creen que son entidades malévolas, mientras que otros creen que son espíritus que han perdido su camino y necesitan ayuda para encontrar su camino hacia la luz.

Independientemente de lo que sean esta experiencia con la sombra fantasma enseña a no ignorar los instintos y a buscar ayuda cuando sea necesario. Incluso con una acción tan simple –pero eficaz- como una oración o unas velas.