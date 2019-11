Google destaca que el 74% de los hogares españoles considera importante una dieta sana

La alimentación saludable es tendencia y es que, desde hace tiempo, los consumidores pueden elegir entre una mayor variedad de productos etiquetados como saludables en los diferentes supermercados. Esta tendencia global se ha visto respaldada por las redes sociales y por las compañías que han comenzado a realizar ofertas más saludables entre sus productos.

Gracias a los datos de Kantar Worldpanel, se ha podido confirmar que, en España, un 74% de los hogares considera importante seguir una dieta sana. El informe “Healthy Food & Brands” es un completo estudio que refleja cuáles son las tendencias de los usuarios según sus búsquedas sobre alimentación saludable.

Los analistas se han centrado en el estudio de tres tipos de alimentos: Bio u orgánico, incluyendo aquellos alimentos considerados “sanos” por ser bajos en grasa y azúcar y no contener componentes artificiales o no haber sido genéticamente modificados; celíacos y vegetarianos, donde han incluido todos aquellos alimentos que no contienen carne ni pescado o ningún derivado animal.

Los resultados obtenidos son de gran importancia, pudiendo sacar en clave que las búsquedas en referencia a la alimentación saludable han aumentado un 22% en 2019 con respecto al año anterior y crecen dos veces más rápido que las búsquedas de comida en general. Además, el 7,8% de la población mayor de 18 años en España es vegetariana. Por otro lado, el 62% de la gente que siente interés por seguir alguna dieta saludable, en realidad no tiene la necesidad de hacerlo, sino por seguir unos hábitos de vida más saludables.

Como curiosidad, los resultados también reflejan que los consumidores se fijan seis veces más en la calidad del producto y dos veces más en su precio que en la marca en sí misma. Es decir, anteponen con creces la calidad y precio a la reputación de la marca que vende el producto.

Pero ¿quién es el consumidor que muestra mayor interés por la comida saludable? Según los datos extraídos directamente de las búsquedas en Google en una encuesta a 2.500 personas de todo el territorio español, un 63% son mujeres y un 37% hombres, existiendo una gran diferencia entre aquellos que tienen hijos y los que no, siendo un 72% de los interesados usuarios sin hijos y un 28% padres y madres.

Si el estudio se centra en la edad del consumidor, los españoles que muestran un mayor interés por la comida saludable se concentran especialmente en los grupos de edad que van de los 25 a los 44 años (42%), seguidos directamente por las personas de entre 45 y 54 (19%) y de aquellos que se encuentran entre los 18 y los 24 años (17%).

Con respecto a las regiones más interesadas en la alimentación saludable, destacan especialmente Madrid (28%) y Cataluña (25%) como las regiones que realizan más búsquedas en Google relacionadas con los términos Healthy, celiaco o Veggie en España, frente a otras como Baleares o la Costa Mediterránea, que apenas registran un 5% de las búsquedas en cada caso.

Por último, el estudio de Google también ha analizado cuáles son los supermercados de referencia para este tipo de búsquedas por parte de los usuarios. Mercadona lidera el ránking con un 80% de las búsquedas, seguido por Carrefour y Lidl en los términos Healthy, bio y celiaco y, al revés, por Lidl y Carrefour, al tratarse de términos vegetarianos.