Hoy se celebra el día mundial del emoji

Como cada año desde 2014, el 17 de julio se ha marcado en el calendario como el Día Mundial del Emoji. La elección de este día en el que se conmemora el uso de estos curiosos emoticonos, se debe a que este día es el que aparece en el emoji del calendario de todas las plataformas sociales, por lo que se decidió que sería un buen día para celebrarlo.

Cada día los emojis son usados por millones de personas, también han sido usados por diferentes marcas para anunciar sus productos e incluso han llegado a la gran pantalla con la película “Emoji, la película” (2017).

“Según los expertos, el uso del emoji ha explotado en la última década, con más de 250 millones de emojis publicados en Twitter cada mes” señala Henk Campher, Vicepresidente de Marketing Corporativo de Hootsuite. “Además, algunos autores incluso dicen que son el equivalente moderno de los jeroglíficos, un lenguaje pictórico universal que trasciende las fronteras culturales y geográficas”, añade.

El informe Digital 2020 del mes de julio, elaborado por Hootsuite y We Are Social, recoge cuáles son los emojis más utilizados en Twitter. En primer lugar, la cara con lágrimas de risa o “Face With Tears of Joy” , sigue siendo el rey y ya se ha usado 2.914.000.000 veces desde julio de 2013. Le sigue el emoji más romántico, el corazón rojo o “Red Heart” usado 1.423.000.000 veces y en tercer lugar se encuentra el emoji “Smiling Face with Heart-Eyes” o carita con ojos de corazón que ha sido compartido 1.039.000.000 veces.