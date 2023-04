Una de ellas es la que le ocurre a nuestra testigo Pepi, ella, intrigada me narró: «Mira, por razones familiares hemos tenido que estar en el tanatorio, despidiendo a mi padre que falleció hace unos días. No sé si esto que te voy a contar te lo han dicho ya o no pero me pasó algo muy raro».

Intrigado por sus palabras la animé a que siguiera: «Llegó la noche y nos quedamos mi marido, mi madre y yo velando a mi padre, hasta ahí todo normal, pero hay un momento en el que, cuando ellos dormían, noté que «algo» raro pasaba. En el techo, en una esquina, venía a ser una especie de sombra, una sombra pero con alas. Miré bien, creyendo que era mi vista o yo no sé. Pero no, estaba bien despierta y no era mi vista. Aquella sombra no estaba sola, había otras tres más siendo, en total, cuatro y parecían desplazarse por el techo».

Pepi me confesaba: «no me dio miedo aunque me tapé la cabeza y miraba, de vez en cuando, para ver si seguían allí. Estaban y seguían con esos movimientos. Me daba paz, me daba tranquilidad, es extraño de explicar pero así era».