Investigación en la «vivienda encantada»

Para realizar esta investigación ha resultado vital la aportación e información del investigador sevillano Miguel Ángel Paredes. Él me contaba lo que estaba sucediendo: “Hace dos meses recibí una llamada de un gran amigo mío, comentándome que en la vivienda de un familiar estaban ocurriendo cosas extrañas y está sufriendo fenómenos paranormales y que si podría dirigirme a su vivienda para poder darle una explicación de lo que estaba sucediendo”.

Miguel Ángel indicaba: “lógicamente accedí y me puse en contacto y nos dirigimos a dicha vivienda” realizando una primera investigación, una investigación preliminar.

Ambos, en la segunda visita, nos encontramos a nuestro testigo, Ricardo, estaba un poco nervioso e impaciente por nuestra llegada para poder saber que es lo que le está ocurriendo y la razón, aunque el investigador tiene muchas preguntas y muy pocas respuestas.

Nuestro testigo nos comenta que hace unos seis meses que está sufriendo estos fenómenos y que al principio no le daba importancia o intentaba buscar una razón lógica, pero al ver que los fenómenos han ido a más, ha podido comprobar que ya no era normal.

Nos comenta que “un día, estando en salón, escucho como un portazo en la cocina y al ir hacia ella no había absolutamente nadie, pensé que podría haber sido en la casa de la vecina”. El “porrazo” fue lo suficientemente fuerte como para ponerlo en estado de alerta.

Paredes, en compañía del testigo y mía, anotaba en su libreta. Ricardo seguía explicando: “Unos días más adelante volví a escuchar el mismo sonido y al asomarme a la cocina, pude observar como uno de los vasos que tenía en fregadero se desplazaba hasta el punto de caer al suelo y partirse, pensé que podría haberse caído por el agua de haberlo fregado, ya sabes, por dar siempre una explicación lógica a lo sucedido, pero no me lo creía ni yo”.

Dos o tres días después de esto le sucedió lo mismo, pero no era la única cosa que le ocurriría ese día, hubo más... Lo que ya comenzó a atormentarle fue cuando estaba recogiendo los cristales del suelo y pudo comprobar “como una de las puertas de los muebles de la cocina se abría y cerraba sola”, en ese instante escuchó como lo llamaban “por su nombre en el salón y estaba completamente solo” en la vivienda.

Al aproximarse “escuché en el salón lo mismo y miré pero no había nadie, en ese instante pude ver como la puerta de la vivienda se abría sola, como si alguien abriera el pestillo de la puerta para salir o entrar en la vivienda y se volvió a cerrar sola”.

Este hecho, como es lógico, lo aterró al extremo de salir de la vivienda y dirigirse a la calle para despejarse y poder asimilar lo que le había ocurrido.

Aquella visita concluyó pero, días más tarde, mi amigo Miguel Ángel Paredes, me decía: “los sucesos no acaban ahí, en otra ocasión estando en el baño después de ducharse y al estar secándose notó como un suspiro detrás de él estando solo, al girarse asustado vio en el reflejo del espejo una mano en el encima del vapor y, acto seguido, pudo vivir como algo, o alguien ,no de este mundo, escribía su nombre en dicho espejo”.

Llamé al testigo tras lo comentado por Paredes y me dijo: “así fue José Manuel, parece de película pero así fue, y me he callado más cosas...”

Estando en la vivienda tanto de nuevo realizamos pruebas como barrido fotográfico, medidor de temperatura, campos de EMF, y pudimos comprobar cómo, efectivamente, cambios de temperaturas bruscos de una zona a otra de unos picos de diferencia de unos 6 grados de diferencia (algo que no era lógico),

Realizando pruebas de psicofonías pudimos obtener respuestas de una mujer como “soy yo”, “no tengas miedo”, “proteger” o “Encarna”. Esto íltimo fue lo que más le impactó ya que decía que era el nombre de su suegra fallecida meses antes de que comenzaran a ocurrir los fenómenos.

En ese instante de escuchar, a través de la “Spirit Box” el nombre de “Encarn”a, nos sucedió algo impactante y es que la radio que tenía en el salón comenzó a funcionar automáticamente sin que ninguno de los que estuviéramos presente la tocáramos, lo más sorprendente: sonaba la canción favorita de su suegra, “Algo de mí” de Camilo Sexto. ¿Casualidad? Pemítanme que lo dude mucho.

En ese instante pudimos deducir que aquello que estaba provocando esos fenómenos pudiera estar relacionado con su suegra, aunque no con exactitud pues pocas certezas hay de todo esto que es tan efñimero, aunque tranquilizó un poco a nuestro testigo.

La investigación sigue abierta y pronto volveremos a dicha vivienda par poder contrastar con nuevas pruebas después de los resultados obtenidos y poder dar con exactitud a nuestro testigo los motivos de dichos fenómenos, si es que podemos.