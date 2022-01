Investigación paranormal en el «Barracón del Miedo»

Cercano al edificio estaba la parte de urgencias del complejo y, también, el módulo de psiquiatría. Para narrar lo que pasó me sirvo del testimonio, de primera mano, de mi propio padre: «Si, las instalaciones las conozco bien, estuve allí unos meses s i rviendo [por el servicio militar] y en una ocasión avisaron al cuerpo de guardia que uno de los pacientes del manicomio se había fugado. Se puso en alerta a toda la guardia y se comenzó a buscar a ver donde podía estar. Como no se le encontró se pensó que podía haber salido del recinto y por ello se tramitó la denuncia a la Policía pues si estaba en el núcleo urbano ya era competencia suya. Pasaron unos días y durante una guardia hubo un gran revuelo, se nos llamó a la parte del almacén, de un barracón de aprovisionamiento que había y que estaba más retirado. Entonces pasamos a una parte donde estaban los depósitos y vimos como el cuerpo de bomberos sacaba de uno de ellos el cuerpo del paciente fugado» relataba.

Se trata de un hangar, una edificación muy cercana al «Sanatorio de los Muertos» y en cuyo interior se manifiestan fenómenos que he podido vivir -junto con otras personas- en directo. En principio es confusa su historia aunque se sabe que era anexo al conjunto de la vieja base militar, del complejo hospitalario San Pablo próximo al aeropuerto. Tuvo una finalidad de almacén y oficinas para, posteriormente operar como comedor. Sin embargo vivió una tremenda tragedia.

Lo cierto es que en este lugar se han vivido hechos desconcertantes siendo uno de los más impresionantes cuando acudimos a investigar una noche y haciendo una rueda de psicofonías en la sala trasera pudimos escuchar, claramente, una voz que canturreaba y que salía de la nada. Todos nos miramos y las muestras de espanto en las caras de mis acompañantes eran más que evidentes.

Igualmente pudimos ver a una extraña silueta en la zona de oficinas que parecía alejarse a la puerta. No era nadie físico pues teníamos detectores -que no saltaron- así como dos amigos malagueños que hacían pruebas en la entrada y no vieron pasar a nadie.