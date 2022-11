Investigación paranormal en la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla

Además el testigo me comentaba. “Te comentaré también lo que a mí o a mi novia nos ha pasado pero a este trabajador le han sucedido más cosas. Allí esta persona dice que ha visto a una chica en la zona de aseos o un torreón que hay donde se guardan las cosas de vestuarios y atrezos. Pero es en los baños donde se escuchan más ruidos como golpes y susurros. En general, en la quietud de la noche, mientras se ensaya y hasta el cierre a las – a las 21.30 h.- hay más golpes y susurros, también súbitas bajadas de temperatura que son muy extrañas. Además las ventanas que se abren solas, esta persona sube y las cierra pero al bajar ve como que están nuevamente abiertas todas, algo que es imposible por que no hay nadie en el edificio”.

Mi testigo, ex alumno del centro, me comenzaba a relatar su experiencia: “Una persona del interior del edificio, trabajador del centro, por tema COVID tomaba la temperatura a todo el que entraba, un día que no había nadie apenas se le acercó una chica que vestía de una forma rara, él notó esa forma de vestir antigua, le tomó la temperatura pero no lograba una lectura fiable o válida, era como si no tuviera temperatura”.

La zona más activa es la del baño que está junto a la habitación de útiles de las limpiadoras –y que, obviamente, no provocan ellas-, allí el testigo escuchó “muchos golpes una noche y todas las puertas estaban abiertas excepto una con el pestillo del baño echado, miré por debajo de la puerta y por dentro donde no había nadie. Una chica, amiga mía, también me dijo que había sentido lo mismo e, incluso, mi novia sintió lo mismo”.

Hay una parte del ESAD que es la torre y que recuerda una finalidad religiosa del edificio “como si antaño hubiera sido una iglesia o convento. Allí es donde más se ve la una niña, de hecho es donde la han podido ver en varias ocasiones. Ese torreón es un espacio de caracterización y hay una «casita de juguete” donde se ha visto a esa misma niña, al fantasma de allí. En ese espacio tiene una escalera y arriba, en el baño, se escuchan susurros”.

Obviamente he tenido la oportunidad de hablar con personas que estudian y trabajan allí, en el primero de los casos hay disparidad de criterios, desde el que no ha sentido nada hasta aquella que ha podido vivir, en primera persona, hechos extraños, como M.J.L. que me decía: “Yo una vez fui al baño y se me cerró la puerta sola, entonces se abrió una puerta de la que no salió nada y bajó mucho la temperatura, me puse de los nervios” y la situación no es para menos. ¿No creen?

En la clase «Lope de Rueda», que da hacia fuera, justo a un aparcamiento, allí “se abren las ventanas siempre de forma antinatural, incluso cuando no hay nadie en su interior”. El testigo se quedaba allí ensayando hasta el cierre y vivió muchas experiencias: «digamos que “alquilaba” una aula y me quedaba interpretando, allí escuchaba voces y susurros y golpecitos que no los originaba nada, no lograba darle explicación, cuando estás allí lo vives y sabes que es real”.