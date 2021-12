La curiosa definición más buscada en Google

El "tiempo mañana" y la Eurocopa han sido los asuntos más explorados en el buscador más popular de internet (Google) en España durante 2021, en el que algunos de los temas de más actualidad, como la erupción en La Palma, el precio de la luz o las vacunas contra la covid, han estado entre los más tecleados.

Los datos los ha dado a conocer hoy Google España, que ha analizado las tendencias de búsqueda a lo largo de todo el año, en el que interés por el virus -que el pasado año arrasó como el asunto más recurrente en este buscador- ha caído de las primeras posiciones, aunque ha seguido importando mucho todo lo relacionado con la vacuna.

La lista de palabras más tecleadas en España han sido, tras las de "tiempo mañana" y Eurocopa, las de La Liga; Real Madrid; Roland Garros; Volcán La Palma; Bonoloto; Mbappé; Atlético de Madrid; y NBA.

Entre los "cuándo" más recurrentes a lo largo del año, el más destacado, según los datos facilitados hoy por esta empresa, ha sido "cuándo juega España", al que han seguido interrogantes para saber cuándo es el Black Friday; "cuándo me toca vacunarme"; o cuándo juega el Real Madrid.

Cuándo es Semana Santa; cuándo vuelve WhatsApp; cuándo juega el Barcelona; cuándo empiezan las Olimpiadas; cuándo es Carnaval; y cuándo sale el FIFA 22, completan la lista de los "cuándo" más tecleados en ese buscador.

Entre los deportistas, los nombres que más veces se han tecleado en España durante 2021 han sido, por este orden: Mbappé, Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa, Dani Olmo, Simone Biles, Unai Simón y Xavi.

En el área del cine, la televisión y las series, lo más buscado a lo largo del año ha sido la red de contenidos audiovisuales Tokyvideo, Supervivientes, Love is in the air, La Isla de las Tentaciones, El juego del calamar, Secret Story, La última Tentación, Mask Singer, Los Bridgerton y Eternals.

Entre los "cómo", el que más interés ha despertado entre los internautas en España ha sido "cómo se llama el martillo de Thor", seguido de "cómo saber si soy moroso" y de "cómo va el Madrid".

Pero también se han interesado los navegantes en este buscador por saber "cómo va España", "cómo se llama la flor de la Acacia"; "cómo van las elecciones en Madrid"; "cómo conseguir el pasaporte covid"; "cómo duerme una jirafa"; "cómo se llama la flor del olivo"; o "cómo hacer pan".

Y entre los "por qué", el que ha acumulado más búsquedas, según los datos difundidos hoy por Google España, ha sido "por qué erupciona un volcán", seguido de "por qué sube la luz".

Esta lista la completan interrogantes como "por qué se va Messi"; "por qué Melendi no está en La Voz"; "por qué duele el brazo con la vacuna"; "por qué Cat estaba loca en Victorious"; "por qué se celebra el Día de la Mujer"; "por qué se me cierran las aplicaciones"; "por qué ronronean los gatos"; y "por qué hay tantos terremotos en Granada".