Sin embargo, lo que muchos visitantes de la catedral no saben es que hay una leyenda que circula alrededor de un fantasma que supuestamente deambula por sus pasillos. No sé si es moderna o no, pero es la que a mí me narra un vigilante de seguridad a raíz de una serie de incidentes en su interior de tipo paranormal.

La leyenda del fantasma de la Catedral de Sevilla, me dice mi contertulio, “se remonta a la época en que la catedral estaba siendo construida, en el siglo XV. Se dice que un joven trabajador murió en un accidente mientras ayudaba a construir la catedral y que su fantasma ha estado vagando por la estructura desde entonces.

Según la leyenda, el fantasma del trabajador se aparece a los visitantes de la catedral en forma de un hombre joven con ropa de trabajo de la época”.

A lo largo de los años, muchos visitantes de la catedral han afirmado haber visto al fantasma del trabajador. Algunos informan haber visto una figura fantasmal deambulando por los pasillos de la catedral, mientras que otros han afirmado haber sentido una presencia misteriosa en el aire. Incluso hay quienes afirman haber sentido “una mano invisible que los agarra y los empuja, como si el fantasma del trabajador estuviera tratando de comunicarse con ellos”.

Aunque la leyenda del fantasma de la Catedral de Sevilla es desconocida para los visitantes, no hay ninguna evidencia sólida que pruebe su existencia. De hecho, muchos creen que la leyenda es simplemente una historia que se ha transmitido para explicar determinados fenómenos que se vive en su interior, sin ninguna base real.

Sin embargo, esto no ha impedido que la leyenda del fantasma siga siendo una parte integral de la historia y la cultura de la catedral. Otra cosa diferente es la historia del fantasma de cierto cardenal que si se sabe que aparecen en el templo, con certeza absoluta e irrebatible en función de los testimonios que he recabado en estos años.

A lo largo de los años, la leyenda del fantasma de la Catedral de Sevilla ha inspirado numerosas historias y leyendas adicionales. Algunos afirman que el fantasma del trabajador es en realidad un ángel que protege la catedral de cualquier daño o peligro. Otros creen que el fantasma es el espíritu del propio Cristóbal Colón, que ha regresado para supervisar la catedral que él ayudó a financiar.

Independientemente de lo que se crea acerca de la leyenda del fantasma de la Catedral de Sevilla, no se puede negar el hecho de que la catedral es un lugar mágico y misterioso. Con su impresionante arquitectura gótica, sus hermosas vidrieras y sus tesoros históricos, la catedral es uno de los lugares más fascinantes de España. Y aunque la leyenda del fantasma puede no tener ninguna base real, sigue siendo una parte importante de la rica historia y cultura de la catedral, que atrae a visitantes de todo el mundo.

Otro fantasma es el cierto cardenal que se manifiesta por una determinada zona del templo y del que han sido testigos muchos vigilantes.

Además de la leyenda del fantasma, la Catedral de Sevilla tiene una rica historia que se remonta a la época medieval. La catedral fue construida en el sitio de una antigua mezquita musulmana, que fue destruida durante la Reconquista cristiana de España en el siglo XIII.

La obra de construcción de la catedral comenzó en 1401 y se prolongó durante más de un siglo, lo que resultó en una estructura impresionante que es considerada una de las más grandes catedrales góticas del mundo.

Una de las características más destacadas de la catedral es la torre campanario, conocida como la Giralda. La Giralda fue construida como parte de la antigua mezquita musulmana y luego se incorporó a la catedral. Con sus 104 metros de altura, la Giralda es una de las torres más altas de España y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad de Sevilla.

Otra de las atracciones más populares de la catedral es la tumba de Cristóbal Colón. La tumba es un monumento impresionante y está situada en la Puerta de San Cristóbal, siendo lugar de peregrinación para muchos visitantes de la catedral.

Además de la tumba de Colón, la catedral alberga numerosas obras de arte y objetos históricos o los vitrales que iluminan el interior de la catedral con una luz mágica y misteriosa.

Si alguna vez visita la catedral de Sevilla puede que la leyenda del fantasma venga a su o que, por el contrario, sienta la presencia de algo extraño que está a su alrededor. Si ve a un obrero con atuendo antiguo es posible que se encuentre, cara a cara con el misterio.