La ONCE reparte 140.000 euros en el Real

La suerte de la ONCE vuelve a fijarse en Sevilla, en esta ocasión con siete cupones premiados con 20.000 euros que vendió José Román precisamente en el Real de la Feria. “Me siento muy feliz porque si algo es la Feria es alegría y esto es un subidón de alegría para todos”, decía esta mañana visiblemente feliz.

El sorteo de fin de semana de la ONCE este domingo repartió ayer 140.000 euros en plena Feria de Sevilla, un día después de que la ONCE dejara otro premio de 240.000 euros en el Hospital de Valme de la capital andaluza.

Números premiados este domingo en la ONCE.

Román, que es vendedor de la ONCE desde 2019, vende habitualmente en la Avenida de República Argentina, aunque estos días cambia su expositor por la venta ambulante por las calles abarrotadas del Real. “Me he pegado dos meses montando la Feria”, explica en referencia a que ha estado vendiendo entre trabajadores que la montan. Y ayer fue su día festivo, por lo que el sábado todavía había personas cerrando los últimos detalles antes del alumbrao. “Me alegro mucho porque se lo he dado a currantes, a gente trabajadora”, subraya.

El Sorteo del 23 de abril estaba dedicado al Día del Libro, dejó otro cupón premiado con 20.000 euros en Málaga, y repartió el resto de los premios entre Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.