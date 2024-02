La ONCE reparte 200.000 euros en la Gran Plaza de Sevilla

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha repartido 200.000 euros en Sevilla, en Gran Plaza, donde Antonia Gómez vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Gómez es vendedora de la ONCE desde el año pasado y llevó la suerte a las puertas del Bar La Pradera de Gran Plaza. Esta mañana ha saltado de alegría y emoción al conocer que había dado un premio mayor a sus clientes. “Todos los días pienso que voy a dar el premio, con esa ilusión voy a trabajar, y mi intuición como mujer es que sabía que dar un premio. Un premio no -se corrige-, muchos, y que no iba a tardar mucho”, explica. “Estoy llorando de emoción porque en la venta se escuchan muchas cosas. Y hace mucha falta. Lo único que le pido a Dios es que le toque a las personas que le hace falta”, concluye.



El sorteo del 25 de febrero, que estaba dedicado a la Cazuela de San Antón de Palencia, ha repartido el resto de su fortuna entre Canarias, Cataluña y Asturias.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 27 de febrero, un bote de 10 millones de euros.