El mito de que la pasta engorda sigue circulando por nuestras vidas, ya sea por el boca a boca, las redes sociales o la televisión, aún nos persigue la idea de que consumir este producto hará que sumemos más kilos de la cuenta. Pero, realmente, tal y como confirman desde ALDI , el consumo de pasta no está asociado a un incremento de peso.

“La prestigiosa revista británica Nutrition and Diabetes publicó un estudio donde se demostraba que, si se come pasta dentro de un patrón dietético saludable, no tenemos por qué tender al sobrepeso. Eso sí, si quieres disfrutar de este tipo de alimento tan socorrido sin engordar, sigue estos tips”.

Es aquí donde la cadena de supermercados alemana ha querido aportar 6 consejos para que comer pasta sea totalmente beneficioso, saludable y no suponga ningún cambio no deseado en nuestro peso.

COCCIÓN

Aunque creamos que el tiempo de cocción es cuestión de gustos (que también), este factor interviene en gran medida a la hora de nuestra digestión. Y es que, si la consumimos al dente “dedicaremos más tiempo a masticarla, el sistema digestivo tardará más en asimilarla y, por tanto, la sensación de saciedad será mayor”.

CANTIDADES

Tal y como sucede con el resto de alimentos, el tamaño de las raciones que consumamos influirá en la cantidad de calorías que le meteremos al organismo. Aunque parezca algo obvio, muchas veces no sabemos medir bien la pasta que vamos a comer, siendo la ingesta recomendada de pasta por persona “entre 75g y 100 gramos en adultos y entre 50 y 70 en niños/as”.

TIPO DE PASTA

Tal y como indican desde ALDI, la pasta más light o con menos calorías es la pasta fresca, siempre y cuando no incluya huevo ni sales añadidas. “Cuando la compres en un supermercado es preferible que te decantes por pastas integrales (preferiblemente ecológicas) o sin gluten”, afirman.

HORARIO

“Ten presente que los alimentos ricos en carbohidratos como la pasta deben consumirse en horarios adecuados, para que el organismo tenga tiempo suficiente para quemarlos. Es por eso que en muchos países la pasta se ingiere siempre a la hora de la comida, nunca en la cena. En resumen, recurre a este ingrediente antes de las siete de la tarde”, explican desde ALDI.

ACOMPAÑAMIENTO

El acompañamiento de la pasta es tan importante como el propio producto principal, por eso se debe de optar por alimentos más saludables como la “ternera magra, pechuga de pollo, pescado blanco, huevos, queso bajo en grasas o frutos secos”.

SALSAS

En cuanto a las salsas, “si no quieres incrementar calorías a tu plato de pasta, lo mejor es que apuestes por salsas caseras sencillas. En Italia, por ejemplo, el aderezo que más triunfa es a base de aceite de oliva virgen extra con unos ajos rehogados y especias. Un 10”.