Los 8 falsos mitos más famosos de nuestra alimentación

Los falsos mitos alimenticios hacen que muchas personas decidan no consumir ciertos alimentos, racionarlos o consumirlos solos en determinadas ocasiones. Estos falsos mitos han tomado fuerza con los años y, a pesar del trabajo de nutricionistas, médicos y expertos, aún siguen estando presentes en nuestro modelo de alimentación. Pero ¿cuáles son estos mitos?

Uno de los más populares es el de no tomar la fruta como postre o complemento de alguna comida. Desde Sanidad explican que las calorías y vitaminas aportadas por la fruta siempre son las mismas independientemente de si se toman solas o acompañadas de otros alimentos. Asimismo, también es importante conocer la ventaja con la que contamos al tomarlas entre las comidas, ya que ayudan a no consumir otro tipo de alimentos con mayor contenido calórico como serían los dulces.

Otro falso mito está relacionado directamente sobre si el consumo de agua es mejor fuera de las comidas o durante ellas. «Es aconsejable beber de 1,5 a 2L de agua a lo largo del día, pudiendo tomarla durante las comidas o fuera de ellas de manera indiferente. La sed que aparece durante las comidas debe ser saciada tanto para nuestra correcta hidratación como para ayudarnos a percibir mejor los sabores de los alimentos que ingerimos» alegan desde el Ministerio. Hay que tener en cuenta que el agua no contiene ninguna caloría, solo se considera saciante, algo que beneficiaría para la reducción de cantidades en las raciones diarias.

Los falsos mitos siempre han rodeado al huevo. En esta ocasión, nos referimos al que clasifica al huevo como malo o perjudicial para el colesterol. «No debemos clasificar los alimentos como buenos o malos, sino conocer las características de cada uno» , alertan desde Sanidad. Es cierto que la yema es rica en colesterol, pero no hay que olvidar que el huevo posee también proteínas, vitaminas y minerales, siendo su consumo adecuado en todas las edades. «Por eso es muy importante llevar una dieta variada y aumentar la actividad física», añaden.

Los suplementos dietéticos y vitamínicos cuentan con una amplía trayectoria, pero el falso mito más común es que su consumo ayuda a mejorar la salud. « No es necesario, salvo en casos muy concretos ( embarazo o determinadas patologías y siempre con prescripción por un facultativo), tomar ningún tipo de suplemento si se toma una alimentación sana, variada y equilibrada». Es importante conocer que el consumo de estos suplementos nunca puede sustituir una dieta equilibrada y variada.

Igual de importante es el falso mito de comer y beber lo que se quiera si se ha realizado actividad física o ejercicio. A pesar de que la actividad física es imprescindible para la salud, una alimentación no saludable puede perjudicarnos, siendo algo difícil de compensar con la práctica de deporte. «Por ejemplo, las ventajas que obtienes entre comer una pieza de fruta o comer bollería industrial no es solo la gran diferencia calórica entre uno y otro, sino que, además, la fruta nos aporta vitaminas, fibra...frente al alto contenido en grasas no saludables y azúcares refinados de la bollería», admiten desde el Ministerio de Salud.